數位學習再深化──宜蘭大學的數位教學實踐

【文.吳柏青/國立宜蘭大學校長】

資訊網路與數位服務產業的快速發展引發數位學習的浪潮,線上學習不再受限於時間、地點與領域。在這股全球化與教育數位化的趨勢中,國立宜蘭大學(簡稱宜大)依循「卓越宜大、深耕宜蘭,讓世界看見宜大」之願景,持續推展數位學習,致力培養師生具備活用科技的「數位力」、演說故事的「敘事力」及發揮影響的「影像力」等三項核心能力(3力);發展具有創意(Creative)、溝通 (Communication)、連結(Connection)、文化(Culture)與跨域(Cross-domain)的「5C」人才特質,以達成「在地連結」、「人才培育」、「數位普及」及「邁向國際」之四大發展目標,如圖一。

聯合國17項永續發展目標(SDGs)中,第4項「確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習」與第17項「強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係」,都與宜蘭大學善盡大學社會責任的推動目標契合,期待透過無遠弗屆的數位課程,讓世界看見宜大。

跨單位服務團隊、推動數位教與學

宜大之數位學習相關業務由圖書資訊館數位學習資源中心為發展軸心,連結整合教務處、教學發展中心、系統設計組及資訊網路組,依專業、特性及屬性,劃分成「策略規劃、計劃管理」、「系統維運及工具開發」、「課程規劃、運營及管理」及「教育訓練、培力及實戰養成」領域,如圖二;並依據上述4大發展目標及2項聯合國永續發展目標,制定近、中、長期策略及執行方案。校內各行政單位及教研系統通力合作,推行數位教育、遠距學程、學術研究、在地深耕、國際化及產學合作等面向事宜,進而強化宜大師生的「3力」。

數位學習計畫之特色亮點

宜大的數位學習以多面向展開推動:

一、發展跨域特色課程,深化學生學習成效

(一)蘭陽采風課程

由博雅學部主導開設的跨領域課程,將蘭陽地區特殊的人文、建築、生態、環境、景觀及文化等面向,透過教師、學者及在地專家整理、調查及研究,共同開發成兼具在地文化與本校特色的通識課程。這門課可以讓學生了解蘭陽地區的獨特性,強化對在地的連結。透過數位化,未來能有更好的課程發展與應用的模式;例如,可以融入其它的許多實體課程,進行翻轉教學以及創新教學方式的使用,或是作為推廣宜蘭文化與觀光的數位內容。

(二)工程數學前導系列課程

工程數學一向是理工科系學生的頭痛課目。本系列課程由工學院與電資學院合作製作,容易讓教師融入課程教學,也可讓學生先行研讀,作為預習。該課程在數學推導部分,融入多樣的手寫工具,讓學生有時間可以跟著老師一起思考,而不是只從PPT觀看數學式,對於學習成效有明顯的助益。

(三)跨校通識課程

積極參與「跨校通識磨課師(通識MOOCs)計畫」及「SOS!暑期線上學院Summer Online School」,提供多元通識課程給他校學生選課選讀,將本校特色課程擴及更多學員及層面。

(四)多媒體網路通訊數位學習碩士在職專班

本校充分運用數位學習平台,設立數位學習碩專班,節省學生往返到校之交通時間;使學生可以運用時間自主學習專業課程,兼顧工作發展與專業進修,提升多媒體與網路通訊素養。

二、降低教師製作門檻,提供獎補助

由校外或本校的「數位學習顧問師」輔導授課教師設計及製作課程,使其能專注於教學內容。授課教師在過程中也會學到顧問師的技能,進而提升未來課程製作之效率。本校亦建立數位TA制度,辦理研習及工作坊,協助教師規劃與製作數位課程。這些措施都可降低課程製作門檻,提升品質與能量。

自102年起辦理「教師授課數位化獎補助計畫」,除補助教師製作磨課師及一般數位課程,也將其列為教師升等與評鑑的加分項目;教師申請數位課程之意願逐年提升。

三、增進數位科技力,培育創新科技應用人才

自103年起每年舉辦「影像力就是你的影響力」工作坊,迄今已舉辦56場課程活動。內容涵蓋各種影音製作與傳播技術,例如:「數位影音靠手機就能上手」、「影音製作的智慧財產權」、「一教就會─你也可以是導播」、「輕鬆愜意玩剪接」、「打造完美拍攝妝容」、「面對鏡頭好自在」、「手機攝影大揭密」、「Open Textbook老師教學的一大資源」、「你我都是自媒體導演」、「數位工具應用工作坊:FB Messenger Bot」、「簡報製作:高效簡報設計」等。許多課程也置於e等公務員學習平台,提供自學。本校也藉此培育更多具有專業素養的學生,以便協助製作與推展數位課程。

四、產學連結以擴大影響力

推廣輔導經驗,協助企業製作訓練課程,由業界提供內容專家,再由本校顧問師團隊輔導,製作數位課程。目前已協助財團法人台灣產業服務基金會(產基會)製作八門節能技術數位課程,並由本校代為經營維運,供有興趣的民眾與廠務人員學習,目前已有近二千位修讀課程。

五、從在地到網際,多元推廣,善盡大學社會責任

(一)開放高中自主學習課程,協助高中生適性探索

本校製作高中自主學習課程,包括:經濟學不難系列課程、微分方程先導、食在安心(實用篇)、生活中無所不在的物理、王陽明帶你打土匪、宜蘭歷史踏查、從古典看人生等課程,提供全國高中生選讀。目前宜蘭縣內12所高中職學生選讀人數約2,300人,未來將持續參與相關計畫,並到縣內高中職推廣。

(二)「數位學伴」輔導偏鄉學生

組織「宜大學伴創客團隊」,透過一對一同步遠距教學方式,輔導偏鄉的國中小學生。藉由心靈陪伴和務實教學,讓孩子感受「身處偏鄉不偏廢,用心陪伴好將來」。並於數位學習園區開設「宜大數位學伴」虛擬課程,整合教材及團隊運作的各項資源,充分發揮平台功能。

(三)「影像興樂園」培訓在地師生「影像力」

由縣內高中以下學生邀請其學校老師一同組隊參加培訓,聘請專業師資協同輔導其策劃並拍攝宜蘭在地故事影片。學員們不僅學到專業技能,也藉此深入了解地方的人、事、物;並透過影片的推播,影響更多人。學員們也將專業技能的種子帶回學校生根發芽,期待未來可以拍出更多影片,發揮更大的「影像力」。

(四)提供優質數位課程,加入非正規課程認證

響應教育部促進終身學習發展方針,推動「非正規教育課程認證」,讓取得學分證明書者可作為抵免學分或列入進修時數、職涯升遷、考核的依據。本校已有「生活中無所不在的物理」、「綠色能源與綠色材料」、「王陽明帶你打土匪:明朝心學的智慧發展史」及「食在安心(實用篇)」4門優質數位課程通過認證,供大眾修讀,推廣終身學習。

(五)結合夥伴學校,從現場到線上,共推數位學習

自107年起,每年藉由與童玩節結合,邀請各校一起推廣數位課程;參與夥伴學校共有十所。活動中觸及的民眾約有九成從未接觸過數位學習,並表示有意願嘗試。本活動對於這兩年疫情中之數位學習的推動,有相當大的幫助。今年本校邀請其它大學推出「數位課程博覽會」活動,透過協作平台介紹精采課程、線上影音介紹註冊及報名課程學習。未來也將結合社群媒體協助推播。

(六)分享宜大經驗,與國際交流、教學相長

本校接受Open Education Global(OEG)組織邀請,在「2020全球開放教育國際研討會(OE GLOBAL 2020)」以英語進行遠距教學經驗分享。本校以「The Impacts of the MOOCs in Higher Education During the Pandemic: a Taiwan Experience」為題,報告如何提早準備,順利應付疫情的變局;也以「Increasing the Usage of OpenCourseWare in the COVID-19 Epidemic ─ An Analysis Based on Data of National Ilan University」為題,報告線上學習的趨勢,期能在全球之教育平權上,奉獻心力。

計畫之重要成效

本校教師透過磨課師課程設計客製化教學模組,進行翻轉教學,滿足學生自主學習之需求。自103年起,本校連續榮獲教育部計畫補助,規劃了7個系列課程,包括:綠色農業旅遊、點食成金、經濟學、綠色能源與綠色材料、工程數學先導、物理輕鬆學、人工智慧與大數據。共製作30門磨課師課程,總開課次數達189次,修課人數超過三萬人次。

為鼓勵師生參與磨課師課程,本校訂有「磨課師課程實施要點」,並藉由「推動彈性學分課程要點」採認學分或核發多元時數,讓學生能用數位學習的多元管道達到畢業門檻。目前也正在研擬獎補助要點,以鼓勵學生修讀磨課師課程。

一、全校優質課程屢獲佳績

本校磨課師課程從2015年起連續5年屢獲海內外獎項,締造佳績,如表一。

二、從校際到國際,創造多贏

本校與東華大學、臺東大學、慈濟大學、佛光大學共組泛太平洋大學聯盟,聯盟學校之間跨校承認磨課師課程學分機制持續進行中;並尋求共用課程,達成課程互補,創造雙贏的數位學習優勢。此外,配合國家新南向政策,本校與越南胡志明工業大學合作,讓雙方可以共製、共用課程。藉由數位課程推廣,讓國外學生了解本校在這方面的發展,也有助於未來海外招生,提升本校的國際能見度。

未來推動之重點規劃

本校因應潮流,持續加強數位學習的發展,鑑於未來數位教學與影片製作的需求愈來愈多,目前正積極進行空間活化之規劃,擬於圖書館及各學院的討論室,添置相關設備,方便師生就近使用,並提升空間的使用率。

結語

COVID-19疫情加速凸顯數位學習的重要性,本校多年來積極耕耘數位學習這塊園地,透過宜大e-post也可看到本校在這方面的一些成果。未來也將加強數位內容的精緻化與學習紀錄的分析,以達到精準教育及適性化教育,提升學習功效。期待本校在歷年所建立的數位學習軟、硬實力基礎上,能再充實全校師生的「5C」特質,以達成「在地連結」、「人才培育」、「數位普及」與「邁向國際」,讓世界看見宜蘭大學;也藉由與國內外大學的攜手合作,讓世界看見臺灣。

宜大e-post:https://youtu.be/e6p1YZOdMl0