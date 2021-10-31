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世新大學特殊化妝課模擬魷魚遊戲 萬聖節嚇破膽

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
世新廣電系「特殊化妝設計」學生扮演各種恐怖角色。圖／世新大學提供
世新廣電系「特殊化妝設計」學生扮演各種恐怖角色。圖／世新大學提供

今天是萬聖節，世新大學指出，校內廣播電視電影學系開「特殊化妝設計」課程，學生以相關主題進行特殊化妝設計，並在校園kuso近日最熱門戲劇「魷魚遊戲」，學生展現化妝技巧及創意，扮演吸血鬼、三眼怪、貓女及鬼娃恰吉等恐怖角色在校園遊行，不少學生直呼嚇破膽。

萬聖節前夕，廣電系「特殊化妝設計」學生實際演練，在校園玩起123木頭人。校方分享，學生們逼真的驚悚扮相，吸引眾多人潮圍觀，更有不少學生被嚇得花容失色。

扮演吸血鬼的廣電系學生施芳宜說，疫情期間需要戴口罩，沒有辦法戴吸血鬼的獠牙，所以在眼妝上下足功夫，精心描繪出吸血管眼周的血管。她認為能在萬聖節前夕上化妝設計課相當有趣，感覺是和學生一起開萬聖趴，奇裝異服走在校園，也不怕別人異樣眼光。

這本課的授課教師、彩妝經歷24年的廖美慧說，隨著疫情趨緩，趁著實體課程時讓學生動起來，在萬聖節前熱鬧一下。萬聖節妝不同於一般特殊妝容，必須可以遊行或參加活動等，創意和巧思是最大關鍵。在她的評分標準中，創意占最大部分，包括道具運用及服裝造型，美妝則為點綴。

「特殊化妝設計」授課教師廖美慧指導學生萬聖節妝容設計。圖／世新大學提供
「特殊化妝設計」授課教師廖美慧指導學生萬聖節妝容設計。圖／世新大學提供

萬聖節

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