學生第二個家！屏東大學學生宿舍猶如飯店捨不得搬出去

打造學生第二個家！屏東大學屏商校區2019年落成啟用學生第二宿舍，是三棟串連一體建築物，1樓高挑設計大廳，學生們來到宿舍猶如來到飯店大廳，宿舍空間有獨立衛浴、陽台，搭配植栽及綠能光電系統，回收雨水再利用，打造環保綠建築，全國大學生們討論度高，票選為十大學生宿舍之一，學生說，住在宿舍捨不得搬出去。

屏東大學共有三個校區，屏商校區、民生校區與屏師校區，屏商校區第二學生宿舍是拆除掉老舊女生第二宿舍，整合鄰近腹地，重新興建，經費約3.2億元，提供668床住宿空間，是三棟串連唯一體的建築物，一棟260床是女生宿舍，另外兩棟共408床是男生宿舍。

屏商校區學生第二宿舍，座落再生態池畔邊，外觀以灰色抿石子，搭配紅磚及色塊營造時尚、文創風格，內部挑高設計寬敞大廳，猶如來到飯店，宿舍前方還有生態池，附近學校圖資大樓，屏東大學主秘陳永森說，讓學習、生活空間連結，讓學生們在大學時期的家，充滿健康、溫暖正能量。

屏東大學二年級黃智鴻說，宿舍環境很美，有獨立衛浴、陽台，住起來很舒服。三年級陳謦說，宿舍公共空間友善，一樓有自修室。第二學生宿舍主要是提供大一新生為主，不少學生們為希望能留下來繼續住宿舍，搶著當幹部，也有學生說，每當開放填床位時，就要趕緊在電腦前待命，趕緊登記抽籤。

屏東大學三個校區，共有16棟學生宿舍，屏師校區有3棟、民生校區有7棟，屏商校區有6棟，全校學生約有9000人，約有4000多名學生住宿舍，宿舍入住率幾乎百分之百。學生宿舍收費每學期的住宿費，新建宿舍9800元、已翻修7500元與未翻修7300元。

屏東大學校長古源光說，新建宿舍特色，擺脫大家對大學宿舍刻板印象，當初設計採取活潑、現代化設計，讓學生從教室回到宿舍時，有回到家的感覺，且融入校園景觀，保留基地的老樹，新舊兼容並蓄。