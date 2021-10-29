政大、世新等8校正式締結文山聯盟 破除「學歷貶值」說

醞釀了一整年，台北市文山區8所大專宣布今天締約組成「文山聯盟」，未來將透過跨校共學、公私協力、共組團隊、產業合作等七項合作計畫，共同推動實踐大學社會責任。不過，去年「文山聯盟」構想才剛拋出，隨即有政大生匿名質疑「學歷貶值」。政大校長郭明政則表示，自由的社會裡有不同意見，文山聯盟的形式也非高教首見，這些學校彼此都是好鄰居，未來將結合各自特色，化育人才。

政治大學、華梵大學、世新大學、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學、台灣戲曲學院、台灣警察專科學校等8所位於大文山地區的大專今天宣布將籌組「文山聯盟」，簽署「大文山地區大學社會責任合作意向書」，希望透過跨校結盟，整合各校師生量能，讓地方創生的效應向外擴散。

合約中共有7大合作事項，包含跨校共學，將透過工作坊分享 USR 案例、師生激勵作法及計畫書撰寫經驗；公私協力，連結各校資源、專業領域及區域資源，提供各校最佳社會責任實踐方案；共組團隊，依據各校社會責任議題，擴大師生於大學社會責任與地方創生領域跨校合作。

另外還有產業合作，鏈結各校合作企業，結合企業社會責任（CSR），攜手為在地發展努力；社會企業，參考社會企業模式，提出社會議題解決方案，推動地方創生促進人才培育與就業；國際交流，參與各校國際論壇或研討會、聯合成果發表，提升國際聲譽與影響力；以及其他對促進大學社會責任有益事項。

不過，8所大專籌組文山聯盟的消息，去年也在網路引發熱議，也有疑似政大學生憂心學歷貶值，學生也憂心結盟後選課權益受損。郭明政今天受訪時表示，自由的社會裡存在不同意見，但是否代表多數，「我們要保留」。

郭明政也說，「文山聯盟」的合作模式與「台灣聯合大學系統」不同。前者屬於社會責任，共同推動地方合作、地方創生；後者則是開放學生互相選課，可以轉系、雙主修、輔系，校際之間也有專車往來。「文山聯盟」的合作方式並非高教首創，比如中央大學就與多所桃園地區的大學合作，「只要是好的就一起去做」。

郭明政說，「文山聯盟」並非由政大單獨發起、領導，而是文山區八所學校共同努力。他也打趣地說，這是文山「八仙」，春風化雨、化育人才，大家一起努力，也要懂得去敬重學校們的長處，比如世新傳播、華梵的宗教藝術、景文餐飲等，另外警專培訓也在文山區，有文也有武。

至於學生憂心因締結「文山聯盟」影響到修課權益，或是學習資源遭瓜分。郭明政則說，「無論如何都還是本校生優先」，另外，台聯大系統是否開放跨校修課，也是授課老師擁有最終決定權，倘若行有餘力能跟鄰居共享資源，這是可以努力的方向。但據了解，目前該聯盟尚未談及互相選修課程等權益，共享交流USR計畫才是合作主軸。