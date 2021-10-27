宜大學生設計田間機器人會夾取蔬果 全國賽拿下第二名

第14屆生機盃田間機器人競賽今年由屏東大學承辦，大專組有來自北中南各地共26隊好手進行角逐，國立宜蘭大學生機系派出3支隊伍參賽，以「飲盡鋒華」機器人榮獲第二名、「主辦單位要不要管一下」榮獲第四名、「三星葱聰衝」拿下佳作，成績表現亮眼。

國內陸續有學校開設機器人相關課程，這次「田間機器人」競賽的機器人必須在戶外環境中穩定運行，而且大專組更需透過機電控制及機構設計完成機器人行進等功能，有一些難度；每年設計不同競賽關卡，今年的機器人必須通過自主導航、蔬果辨識與夾取、坡度能力測試等，還有模擬在田間工作。

今年參賽隊伍來自北中南各地，包含台灣大學、中興大學、宜蘭大學、嘉義大學、屏科大等，集結各校高手。國立宜蘭大學生機系團隊研發設計「飲盡鋒華」榮獲大專組第二名及獎金兩萬元，成員有李翊華及指導老師歐陽鋒。

隊長黃仁弘表示，針對機器人的結構方面，團隊採用鋁擠做車體，壓克力板做上下分層，妥善分配重量、空間，上方夾爪以四連桿的方式，使夾取蔬果能夠更加穩固。

在控制方面，團隊採用Arduino控制板結合HuskyLens視覺辨識鏡頭，使用AI編程學習，透過拍攝的影像來學習，目的在於實踐當面對不同種關卡時，機器人能做出不同指令的動作。

此外，宜大生機系團隊的「主辦單位要不要管一下」榮獲大專組第四名及獎金5千元，成員有林劭霖、方子宸、徐則楷及指導老師林連雄。

隊長張凱崴表示，團隊採用快拆式機構及輕量化設計，能夠運送及在損毀時進行快速拆裝，控制方面採用Arduino控制板結合OpenMv視覺辨識鏡頭，能夠適應不同種關卡的機器人是它的最大特色。