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女老師切換上課畫面 大學生見「AV網站」羞笑：我也看
桃園一大學學生在上英聽課時，電腦由老師切換共享畫面後，赫然被發現Google首頁捷徑中有成人網站，讓不少學生議論紛紛，網友也打趣說「Pornhub都可以學微積分了」。
爆料學生在「Dcard」上以「上英聽時突然發現」為題發文，「欸等等……不太對，老師你484忘記開無痕了」，並貼出課堂上的電腦畫面，照片中可見Google捷徑第二列有一個「Jable tv」成人網站。
網友們笑說「老師學日語也要跟你說？」、「全人村的電腦」、「Pornhub都可以學微積分了，教授只是在研究別的專業知識」，還有校友說「難怪我想說背景怎麼那麼眼熟」、「好好笑一看就聽講課」。
也有不少人好奇老師性別「我剛剛查了一下女老師」，甚至有女學生直言「我也都看jable」、「其實蠻好用的」、「好看！女性向的片子比較多，也有些拍攝手法像電影的系列」。
不過，有人替女老師反駁「捷徑那邊，有時候會自動幫你設定成你比較常開的網站」、「其實也不排除是學生課後借教室上那些網站用大螢幕看」。
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