警專76周年校慶 徐國勇感謝警察致力防疫

警專今天慶祝76周年校慶，內政部長徐國勇表示，非洲豬瘟病毒能阻絕境外和境內擴散，要感謝警察、移民署和海巡署努力查緝，同時致力防疫工作，勉勵警專同學為國家治安共同努力。

台灣警察專科學校上午舉行76周年校慶大會，徐國勇親臨主持並表揚警專第17屆傑出校友，同時頒發「警察獎章、績優教職員工」等獎項以表揚優秀同仁在工作上的努力與貢獻。

徐國勇致詞表示，首先要感謝所有警察同仁的辛苦，並指令人聞之色變的非洲豬瘟病毒能成功阻絕境外，今年面對走私病毒肉品恐引發擴散恐慌，也是警察、移民署、海巡署同仁努力不懈查緝1萬8000多處，再次阻絕。

他指出，當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從中國大陸傳出並席捲全球時，台灣防疫工作為全球首屈一指，因站在第一線的衛福部背後都是警察同仁在支撐，像是以等同重大案件規格追查居家檢疫失蹤者，曾一度每天居家檢疫人數多達6萬人，都是警察的功勞和驕傲。

徐國勇說，警察工作繁忙，不論是防疫、環保食安、維持交通或社會治安秩序，都擔負第一線最危險且辛苦的工作，自己也要求警政署要精進充實對警察同仁的各項安全措施和勤務。

「全國最受尊敬工作排名，第一名就是警察人員」，徐國勇表示，警專允文允武，許多社會傑出人士也都出身於此，感謝學校老師和教官們認真付出，讓同學們在學術、實務能與時俱進，第一線執法人員的養成教育就在警專，這也是總統蔡英文和行政院長蘇貞昌所重視之處。

徐國勇說，警專長期致力培育社會治安人員，除祝福校慶外，也勉勵大家一起為國家治安努力。

警專透過新聞稿表示，76周年校慶主題為「菁采警專、璀璨人生」，系列活動含括各式體康表演外，還邀請電視金鐘得主舒夢蘭及考試委員楊雅惠到校演講，校內園遊會也展示各項維安裝備與公益攤位，為警專教育注入多元活水，並期許讓科技種子在警專深化茁壯。