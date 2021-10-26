他問「極端偏科的人現在都在哪？」 網PO成績：還是可上台大

不少學生在學習上都有偏科的情況，像是文組不擅長某個理科、理組不擅長某個文科，由於偏科成績會影響將來考上的學校，有網友好奇詢問「極端偏科的人現在都在哪裡？」

原PO在PTT SENIOR HIGH板發文，提到分數高低決定了一個人未來就讀的大學的優劣，他舉兩位學測考試當時還是75級分年代的朋友為例，一位國、英、社都15級分滿級分，自然12級分，數學只有3級分，總分60級分，最後上東吳法律系，但後來也考上台大法研所和應屆律師。

另一位國、英、數、自都15級分，社會只有8級還6級分，總分68或66級分，後來讀中山醫醫檢，現在是醫檢師。原PO感嘆，由於現在的學測個人申請改成五選四（五科採計四科的分數），即使有偏科還是有優勢「如果他晚點出生就能讀醫學系」；至於考上東吳法律的那位朋友，因為是多數學校會採計的數學科較低分，以現今制度來看應該落點還是差不多。

他進一步問網友「不知道大家有沒有遇過偏科的人，申請上什麼學校、現在在哪裡呢？」

事實上今年110學測報考人數減少，加上學測難度略提高，台大通過篩選考生最低級分落在學測3科35級分、4科組合41級分；醫學系最低級分落在學測4科59級分，也是自106學年度後，台大醫學系再次出現非滿級分考生通過篩選。

貼文一出，網友紛紛PO出自己偏科的成績單，「國14英15數8社15自12，現在人在東吳法律」、「我同學吧，現在在台大土木的樣子」、「同學都說我數學沒藥救，但現在在台大，所以還是鼓勵大家不要放棄任何一絲希望」、「110學測國英自社15數10，有上台大法律」、「現在學測五選四有利偏科生」。也有人認為「偏科更適合指考」、「學測國12英14數6社14，指考台大法律供參」、「極端偏科（指考國英生平均90up，數物化平均不及格）路過，當年指考上台大職治」。