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台灣老師在「Pornhub」教微積分成清流 一年狂撈750萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自Pornhub
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這部片你看過嗎？知名成人網站Pornhub至少有上百部數學教學影片，影片中的男主角是正港的台灣數學補教老師張旭。其系列影片觀看次數已突破170萬，且已為他賺進超過750萬元台幣。

數學老師張旭在Pornhub網站上的帳號為changhsumath666，自我介紹便寫著「Pornhub 最大華人微積分教學頻道，真的吖」。他的頻道在先前就通過了Pornhub的模特兒計畫，現為該網站認證的模特兒，並且有著官方的「藍色勾勾」。

圖擷自Pornhub
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根據梅爾雜誌報導，現年34歲的張旭表示，「不少學生需要數學老師，而他們透過Pornhub的平台認識了我」。其中有些人進一步向他購買了教學課程，「平均每年能多賺進750萬元的收入」，而這些收入將用來繼續支持他在各大平台「教學」。

U-ACG粉絲專頁便評論張旭在Pornhub上的影片，是「用微分對抗貪婪，以積分挑戰淫亂」，並引用王爾德名言「我們都生活在陰溝裡，但當中仍有人仰望星空」。

不少鄉民大讚「聖人時間頭腦特別清晰」、「知識型pronhuber」、「全球最大的數學教室上線啦」。不過也有部分用戶表示困擾，「害我每次搜尋華人都出現他」，張旭也坦言曾看過網友留言「我今天來Pornhub不是為了看這個的」。

張旭在Pornhub的專屬頁面，目前已有6100位訂閱者，推出多達226支影片。他也曾把影片試圖放上XVideos等其他成人網站，不過卻因被偵測到非成人影片而被禁止。

圖擷自Pornhub
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