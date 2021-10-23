快訊

同意票數7萬7899 陳柏惟罷免案通過

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大校長做4年不續任 前教長：確實對高教有點傷害

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大校長管中閔宣布不續任，前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的很可惜。本報系資料照片
台大校長管中閔宣布不續任，前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的很可惜。本報系資料照片

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中，以「年齡」為由，宣布將不續任校長，盼能交棒給年輕人，拋出高教震撼彈。前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的做不了什麼，相當可惜，也難讓校務穩定，如今校長又要重新遴選，確實對台灣高教有點傷害。

管中閔歷經卡管案，好不容易在2019年1月上任，第一任任期將至2023年1月7日止。台大今天上午舉行校務會議，管中閔在會議結束前宣布，他將不尋求校長續任，主要是考慮到年齡，第一任任期做滿就已超過66歲，這段期間他也看到更多老師的能力與創意，台大應該更早世代交替，讓年輕老師帶領學校走向創校100周年。

曾志朗今日下午受訪時坦言「有點吃驚」，他說，大家都以為他（指管中閔）會繼續當，畢竟一所這麼大的學校，如果校長只做四年，真的做不了什麼事，真的很可惜，所有想要貫徹的理念，都沒辦法完成。

曾志朗說，現在是動盪的時代，尤其全世界都在競爭，現在是台灣最重要的時機，我們更要把最好的學校穩定下來，但現在校長又要換，又要重新遴選，對於台灣高教確實有點傷害。

管中閔上任2年9個月，主打國際化，並推動未來大學，以及大學社會責任。曾志朗表示，管中閔一直希望能著眼於國際化，希望把國際團隊帶進來，如今卻不再續任，確實相當可惜，台灣有很多海外優秀人才，若不能讓這群人以團隊的形式進來台灣，真的非常可惜。

台大即將啟動校長遴選，曾志朗認為，台大校長必須要能認知到世界的改變趨勢，世界的技術與材料不斷在改變，醫療也相當重要，這些東西都是推動社會穩定的力量。他說，一所「好的大學」，必須能看清楚未來規畫，研究、應用都要一起往前衝，希望新任校長能有這樣的視野。

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中，以「年齡」為由，宣布將不續任校長，盼能交棒給年輕人。記者趙宥寧／攝影
台灣大學校長管中閔今天在校務會議中，以「年齡」為由，宣布將不續任校長，盼能交棒給年輕人。記者趙宥寧／攝影

管中閔 台大 曾志朗

延伸閱讀

陳柏惟團隊喊「大家去監票」台中市選委會：沒特殊狀況

影／震撼彈！台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝

跟上哈佛、史丹佛！ 台大成立永續發展推動委員會

泰晤士報新興經濟體世界大學排名 中亞聯大名次出色

相關新聞

影／震撼彈！台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長，他說，自己在意外的情況下當選，按學校規定，若不續任需要在任期屆滿前1...

管中閔不續任台大校長 變斜槓肌肉男「管長」網破千讚

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長，理由是「年齡」，他認為台大需要提早世代交替。外界也關心健康狀態，管中...

台大校長做4年不續任 前教長：確實對高教有點傷害

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中，以「年齡」為由，宣布將不續任校長，盼能交棒給年輕人，拋出高教震撼彈。前教育部長、中研...

台大陳文成廣場有說明牌了！ 381字內容曝光

台灣大學今年2月設立「陳文成事件紀念廣場」，台大今年9月已在紀念廣場矮牆上寫上「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，紀念廣...

跟上哈佛、史丹佛！ 台大成立永續發展推動委員會

台灣大學校長管中閔上任承諾發布「大學社會責任報告書」，推動永續藍圖，台大除了已完全撤出水泥、鋼鐵等高汙染、高碳排的校務基...

金大辦原住民族語教學工作坊 教學生大講母語

金大現有原住民族學生約60名，為了增進學生多元文化認識和推廣，金大的原住民族學生資源中心特別舉辦「專業對話暨課程設計增能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。