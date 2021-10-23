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台大校長做4年不續任 前教長：確實對高教有點傷害
台灣大學校長管中閔今天在校務會議中，以「年齡」為由，宣布將不續任校長，盼能交棒給年輕人，拋出高教震撼彈。前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的做不了什麼，相當可惜，也難讓校務穩定，如今校長又要重新遴選，確實對台灣高教有點傷害。
管中閔歷經卡管案，好不容易在2019年1月上任，第一任任期將至2023年1月7日止。台大今天上午舉行校務會議，管中閔在會議結束前宣布，他將不尋求校長續任，主要是考慮到年齡，第一任任期做滿就已超過66歲，這段期間他也看到更多老師的能力與創意，台大應該更早世代交替，讓年輕老師帶領學校走向創校100周年。
曾志朗今日下午受訪時坦言「有點吃驚」，他說，大家都以為他（指管中閔）會繼續當，畢竟一所這麼大的學校，如果校長只做四年，真的做不了什麼事，真的很可惜，所有想要貫徹的理念，都沒辦法完成。
曾志朗說，現在是動盪的時代，尤其全世界都在競爭，現在是台灣最重要的時機，我們更要把最好的學校穩定下來，但現在校長又要換，又要重新遴選，對於台灣高教確實有點傷害。
管中閔上任2年9個月，主打國際化，並推動未來大學，以及大學社會責任。曾志朗表示，管中閔一直希望能著眼於國際化，希望把國際團隊帶進來，如今卻不再續任，確實相當可惜，台灣有很多海外優秀人才，若不能讓這群人以團隊的形式進來台灣，真的非常可惜。
台大即將啟動校長遴選，曾志朗認為，台大校長必須要能認知到世界的改變趨勢，世界的技術與材料不斷在改變，醫療也相當重要，這些東西都是推動社會穩定的力量。他說，一所「好的大學」，必須能看清楚未來規畫，研究、應用都要一起往前衝，希望新任校長能有這樣的視野。
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