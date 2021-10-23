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跟上哈佛、史丹佛！ 台大成立永續發展推動委員會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學今天舉行校務會議，會中宣布要成立永續發展推動委員會與永續辦公室。圖／台大提供
台灣大學今天舉行校務會議，會中宣布要成立永續發展推動委員會與永續辦公室。圖／台大提供

台灣大學校長管中閔上任承諾發布「大學社會責任報告書」，推動永續藍圖，台大除了已完全撤出水泥、鋼鐵等高汙染、高碳排的校務基金投資案，今天也宣布要成立永續發展推動委員會與永續辦公室，透過專責機構協調整合推動，並宣示台大推動永續發展的決心。

台大今天舉行校務會議，校務研究暨社會責任辦公室主任童慶斌表示，國際一流大學已成立一級專責機構，如哈佛、史丹佛、柏克萊、劍橋、新加坡大學等，國內重要企業也設立永續部門，綜理企業對內及對外永續發展業務。

童慶斌說，台灣大學將成立永續發展推動委員會、永續辦公室，專責規劃與推動永續發展事務，並設立永續發展諮詢委員會，由校內外專家與專業人士組成，提供諮詢意見。

童慶斌表示，永續發展推動委員會由校長親自擔任主任委員，有效整合跨行政與學術單位的工作團隊，強化行動力與執行力；永續辦公室則由副校長霍主任秘書擔任辦公室主任，並設置副主任為執行長，輔助校長進行政策與行動計畫規劃，並協助發展永續發展工作。目前兩單位組成人員正在規畫中。

童慶斌指出，永續發展推動委員會業務包含永續發展目標與策略訂定、審定與考核永續發展行動計畫、核定跨單位整合永續發展工作團隊；永續辦公室業務包含規劃永續發展目標、策略與行動計畫、強化永續發展融入教學研究及治理、成立多個永續發展工作團隊，負責執行行動計畫、對內協調行政與學術單位，推動永續校園治理。

童慶斌說，未來將在永續發展推動委員會下設永續辦公室，並再下設校園環境工作團隊（能源、交通、建築、智慧化），以及社會責任工作團隊（青年、大學、都市、產業）。

會中有校務會議代表指出，台大長期推動永續發展，各單位都有類似單位，比如全球變遷研究中心，目前也已有經營規模，兩者區隔何在？童慶斌則說明，永續發展推動委員會重點在於「整合」，氣候變遷是其中一項議題，也會整合進來，盤點有效資源做有效整合，並不是重新開始。

台大 台灣大學

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