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大學生瘋投資！東吳邀券商教零股實務 學生搶修課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
群益金鼎證券與東吳大學21日簽約，共同建構數位金融與資本市場人才培育平台圖／東吳大學提供
群益金鼎證券與東吳大學21日簽約，共同建構數位金融與資本市場人才培育平台圖／東吳大學提供

大學生瘋投資，群益金鼎證券董事長、總經理在東吳大學開設「資本市場實務與操作」教學生實際操作零股，一舉成校內搶手課程。東吳大學商學院今宣布與群益金鼎證券正式簽署為期3年的產學合作備忘錄。

東吳大學校長潘維大表示，數位金融是以資本市場為核心，利用科技賦能，將傳統的金融交易效率化、安全化及拓展至消費者各種生活場景加以結合。而在金融產業的數位轉型趨勢下，金融業亟需優質的人力與創新的研究能量，才能提出符合時代需求及產業發展的金融商品與服務。

群益金鼎證券總經理賈中道提到，後疫情時代下，金融產業因應資本市場的快速變化，更需要增加大量的商管、資訊、法律及風險管理人才，才能滿足產業的需要。特別是證券業的數位轉型正以飛快的速度前進，需要更多創新思維與研究能量的投入。

東吳大學商學院長傅祖壇說，東吳有優良的學術傳統及創新的研發能量，在扎實的教育訓練下，相信商學院所培育的數位金融人才，會是金融產業的首選。院方期望與校內各教研單位共同合作，透過群益金鼎證券提供的資源，朝跨領域方向提升數位金融人才的專業能量。

東吳大學 群益

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