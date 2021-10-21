中原大學紅外光顯影劑技術 獲2021未來科技獎

為提升醫療品質與醫學技術，中原大學生物醫學工程學系教師林政鞍、陳民樺，在科技部先導型產學合作計畫支持下，與五鈴光學公司合作，研發「具臨床應用潛力之高亮度螢光金奈米團簇紅外光顯影劑技術」，榮獲科技部「2021未來科技獎」肯定。

這項研發成果預見有機會導入全球第1支黃金顯影劑的臨床契機，為精準醫療手術導引與癌症診療貢獻專業。

校方表示，「未來科技獎」作為鏈結產學研與研發交易樞紐橋梁，由科技部、教育部、衛福部、中研院籌辦，評選500多件技術成果，最終選出100件獲獎技術。林政鞍副教授還率領研發團隊參加台北世貿館「未來科技館」展，並接受科技部長吳政忠頒獎。

中原大學醫工系表示，獲獎參展技術源起於2018年底，醫工系友王銘翊獲悉林政鞍老師有意發展紅外光顯影劑，向任職的公司五鈴光學董事長郝祖德報告，開啟中原大學在紅外光顯影劑與影像技術整合的研發。

3年內在科技部與五鈴光學公司共同支持下，林政鞍、陳民樺與博士生孫翊堂，研發「發展可見光至短波紅外光譜影像系統用於短波紅外顯影劑開發與小動物螢光造影」主題，實現以黃金作為紅外螢光顯影劑的材料，未來若有機會導入全球第一支黃金顯影劑，將是臨床醫學上的一大突破。

林政鞍指出，獲獎的核心技術主要由博士班學生孫翊堂開發，他大學就是中原醫工系學生，這次帶領實驗室學弟妹完成研發，十分難得。林政鞍也是中原醫工校友，曾經榮獲國際光學工程學會（SPIE）2010 SPIE 青年研究學者獎，也曾獲得國際知名期刊「Nature」雜誌專文報導。

林政鞍和團隊這次再度獲獎，恩師張恒雄退休講座教授也在科技部頒獎時到會場祝福，並與其他獲頒「未來科技獎」的中原校友合影，包括中興大學生物產業機電工程學系特聘教授兼系主任吳靖宙，及清華大學生醫工程與環境科學系特聘教授兼系主任葉秩光，都是中原醫工傑出系友。