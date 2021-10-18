吳大猷獎20年來首名波蘭籍得主 他鑽研汗水盼優化體檢

為獎勵年輕學者，科技部今天頒發110年度吳大猷先生紀念獎，全國45名42歲以下學者獲獎，女性獲獎人數達15名占三分之一，多半來自理工生醫領域，人數是11年來最多。今年也見到更多異國面孔，如來自歐洲的馬騰，鑽研滿語對清代社會的影響；波蘭籍化學家帕偉鄂本嘗試以汗水檢測取代抽血、驗尿，都獲肯定。

台灣大學最年輕的副教授陳縕儂任教於資訊工程系，是今年女性得主之一。她說自己致力於讓電腦讀懂口語，最大的挑戰是人類說話語句不一定完整，且意義複雜，要訓練人工智慧讀懂語言背後的知識。年輕學者生涯經常工作、家庭兩頭燒，她特別感謝自己的先生和父母，在她忙碌時擔下照顧小孩的工作，讓她專注於工作。

陽明交通大學傳播與科技學系助理教授俞蘋也是今年女性得主，她描述自己研究當代人類透過社群軟體接收政治資訊，提升更多人對公共事務的興趣，但也出現數位落差等問題。她享受自己探索和解決問題的過程，感謝家人一直是她最佳後盾，支持她從事最愛的學術工作。

清華大學化學系副教授帕偉鄂本是此獎成立20年來首名波蘭籍得主，他說自己是台灣女婿，10年前因緣際會到當時的交通大學擔任博士後研究員，從此在台落地生根。年輕學者最大的挑戰是要積點數、拚論文質量，但這就是工作的一部分，他勇於接受這一切。他的研究聚焦人體皮膚表面代謝物，如汗水，希望促成醫療上非侵入性的「驗汗」，且檢驗效果等同抽血、驗尿，提升人類生活便利性。

科技部次長林敏聰表示，今天除頒發吳大猷先生紀念獎，也頒發科研界最高榮譽、有「科技部奧斯卡獎」之稱的「109年度傑出特約研究員」，以及獎勵學術界中生代的「109年度傑出研究獎」，3獎項一共135人獲獎，當中包括8名來自美國、以色列等地的國際面孔，凸顯台灣科研界邁向國際化、組成更多元。

當中更有國際化學者投入在地化研究，林敏聰舉例，今年傑出研究獎得主、美國籍的司黛蕊研究台灣本土動漫、布袋戲，探討藝術與社會的關係，研究成果獲科技部肯定。