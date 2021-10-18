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亞東科大長照特色教室揭牌 學生體驗學習同理心
亞東科技大學護理系斥資三百萬元打造「長期照護特色教室」，由行政院副院長沈榮津、遠東集團董事長徐旭東及亞東科大校長黃茂全等人揭牌，盼學生藉由情境模擬延伸學習長照知識，學校更可藉此協助政府提升看護工的照顧能力。
長照教室提供居家模擬場地，未來除了成為學生學習老人護理、長期照護、失智照護等課程的重要場所外，也可與醫療機構進行看護工產學合作，有效促成國內外看護工的教學資源發展。
亞東科大醫護暨管理學院院長周繡玲說，居家式長照教室不只是學習到長照知識，學生在進行其他護理工作或病患出院時，也能直接聯想到長者病患家中有無完善設備，並提醒注意事項及相關建議等。
護理系助理教授林玉萍強調，因應台灣未來高齡環境發展，長照教室設施的設計初衷是讓病患自己發揮獨立功能，能自行照顧生活起居為主。
護理系學生沈子恩說，長照特色教室可實際感受失能長者生活，也會有資深護理師共同授課，對於護理工作很有幫助；學生何宇婕說，長照教室有老人服等模擬設備，可實際感受長者身體狀況，未來護理工作將更有同理心。
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