虛擬證交所搬進校園！台科大成立數位沙盒校園實證基地

台灣科技大學宣布與金融科技創新園區成立「數位沙盒校園實證基地」，師生在校園內就可以擁有類似虛擬交易所、智能客服，股票交易資訊等實作機會，除了強化校園實證成果與產業接軌，也可做為區域創新實證中心。

台科大表示，「金融科技創新園區FinTechSpace」是國內首座金融科技創新加速器，此次分別與台科大、中正大學及中山大學合作，率先推出北、中、南三大「數位沙盒校園實證基地」。

台科大表示，隨著金管會推動開放銀行（Open Banking）進入第二階段，不同企業透過應用程式介面（API） ，藉由取得消費者資料，提供更加個人化、多元的金融服務，並串連組合出新商品情境，新數位服務的新API經濟商業模式已經到來。

校方描述，數位沙盒校園實證基地運用數位沙盒既有API服務基礎，透過校園課程合作，帶領學生了解場景金融發展及設計架構，結合專業特色課程，如開設量化交易系列課程來培養高頻交易人才、開設資產配置課程來培養基金經理人才，或是透過數位金融課程來培養金融科技應用人才，都有助於讓學生們實際了解金融服務的現況。

台科大指出，校方選定智能投資中的風險管理議題，以及智能語音與智能導購技術在網路投保的應用作為發展的兩大主軸，以智能投資應用為例，希望透過API接取金融科技創新園區提供的金融商品價格即時數據，進行量化分析並計算風險的量值，最後以圖形化的方式將整體市場，以及特定的風險狀態予以呈現，方便投資人辨識潛在風險。

台科大管理學院院長羅乃維表示，成立數沙盒校園實證基地後，學校將攜手與金融機構密切合作，金融研訓院、中信金控、玉山金控、元大金控、台新金控、上海商業儲蓄銀行等都將進行產學合作及人才媒合。