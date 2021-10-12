大學生瘋投資 政大首開期貨實務課 逾500生搶修

政治大學本學期首度與台灣期貨交易所合作開設「年輕人需具備的期貨知識」通識課，是期交所第一次與大專校院合作，吸引財政、經濟、傳播學院等系逾500名學生熱烈選課。校方表示，考量防疫要求與授課品質，最終僅120名學生幸運選修，顯現今大學生濃厚的投資理財興趣。

政大副校長王文杰表示，課程除吸引政大學生熱烈選課外，也有許多台聯大系統（陽明交大、清華大學、中央大學生）學生跨校選課，更有不少外校生已積極詢問旁聽事宜，相信此課程能加強學生的金融實務素養，快速了解國際與國內期貨市場現況，更可透過虛擬交易，實務接軌期貨交易。

期交所董事長吳自心表示，不少年輕投資人進入台灣證券及期貨市場交易，「不僅期貨，各種金融工具都有它的風險」，建議年輕人從現在開始就要培養專業的理財知識和風險控管觀念。這是這門通識課程設立初衷，盼以實際行動深入校園，提升學生金融知識素養，建立正確理財觀念。

政大表示，這門課匯集產官學名人，邀請吳自心及高階主管、金管會前副主委許永欽、期貨公會理事長暨凱基期貨董事長糜以雍、華南永昌投信董事長黃昭棠以及各大期貨（元大、群益）高階主管、講師，以及財經名嘴阮慕驊來聊期貨交易。

政大說明，教學大綱先以期貨議題引領學生入門，從建立台灣期貨市場、期貨、選擇權的基本觀念，再進入實務層面，介紹期貨下單及風險管理，並探討熱門期貨議題，最後教授技術指標、程式交易、ETF與期貨的關係。課堂之外還安排期貨交易公司和期交所的參訪，帶領學生從實務面認識了解金融產業的多元面向。

修課學生蔡庭宇分享，相對於股票交易來說，他較不熟悉風險較大的期貨，因此希望藉由這堂課，更全面認識期貨。以台灣期貨市場來說，今年1到8月的新開戶交易人中，20至30歲年齡層的新開戶數占比近三成，是新開戶占比增幅最多的一個年齡層，顯示投資理財不再只是社會人士專利，不少學生已有期貨及股票的交易經驗。