用吃不完的食物減塑 政大獲「大學生諾貝爾獎」史上最佳績

正值諾貝爾頒獎季，我國學生近日也在有「大學生諾貝爾獎」之稱、聯合國協辦的商業競賽「霍特獎」（Hult Prize）獲全球第七名，創我國參賽史上最佳績。得獎團隊由四名政治大學本地和巴拉圭國際生組成，他們提出以我國澱粉分解技術解決南美洲主食「木薯」浪費問題，並以木薯取代一次性塑膠產品，從3萬多支隊伍中脫穎而出。

霍特獎每年舉辦一次，鼓勵全球大學生用創新思維改變世界，並解決聯合國頒布的國際問題。今年聯合國主題為「永續食物」（Food for good），政大表示，校內中文系呂杰奕、國貿系李佳晉，和來自巴拉圭的經濟系伍朵麗、外交系宮梅琳以「上根」（UpRoot）為隊名，結合南美洲糧食問題和國內農業技術，提出以循環經濟方式處理食物浪費問題。他們同時用木薯取代塑膠製的一次性產品，如吸管，落實環保。

四名團隊成員和本報分享，他們先在英國參加為期一個月的全球加速器競賽，並在賽期間找到合適的創業導師、投資人，每周五要進行一次創業簡報，逐步完成霍特獎要求的廿五點里程數（milestones），穩固創業要兼顧的各個面向。有些里程數很基礎、枯燥卻是重要實務，如創業導師要求他們把創業後的股份分配等相關法律文件擬好。

政大生也向其他參賽者推廣自己的創業點子，他們在比賽期間製作我國遠近馳名的點心「珍珠奶茶」，很多人藉此認識到，杯中的粉圓原料就是南美洲常用的木薯粉，也是就是他們的創業主題。

霍特獎評審認為，政大團隊結合不同領域的專長，且團隊氛圍充滿熱情，因此獲選晉級。在晉級之前，巴拉圭駐台大使已公開分享他們的創業點子；電腦廠商華碩也基於綠色經濟理念，資助他們創業。

團隊成員分享，他們其中一人刻意買了單程機票，展示務必入選最終決賽的決心，並在晉級後飛往西班牙爭取更多創業資源。如今他們將於明年3月前往紐約聯合國總部，與另外6支晉級隊伍角逐100萬美金的創業基金，一圓創業夢想。