致理科大翻譯日文菜單 助野柳發展國際觀光

致理科技大學今天表示，執行大學社會責任（USR）實踐計畫，應用日語系為野柳風景區店家翻譯日文菜單、實聯制內容說明，期待後疫情時代為野柳振興觀光服務，注入新的力量。

致理科技大學發布新聞表示，6日在萬里區漁會舉辦「國際旅遊發展趨勢下的野柳」論壇，希望疫情減緩後，以嶄新面貌迎接國民旅遊和境外遊客到訪。

論壇邀新北市萬里區長粘雪琴、萬里區漁會理事長林榮欽、台灣藝術創生基金會董事長李永萍、新空間國際公司總經理湯錦惠，以及桃園市、新北市旅遊服務業者出席。

李永萍表示，基金會引入藝術文化，並結合地方特色打造品牌，與致理科大攜手，以藝術和文創帶動野柳地方創生及社區營造，盼望野柳豐富的觀光資源國際化，並為地方帶來生機與活力。

論壇主持人、致理科技大學前校長尚世昌表示，接受教育部補助執行大學社會責任（USR）實踐「女王的呼召—野柳國際旅遊實驗基地」計畫，讓致理科大延續10年來對野柳的關注。

尚世昌說，希望為野柳創建理想的國際旅遊實驗基地，在旅遊業者和在台外籍友人的眼中，樂觀看待台灣疫情減緩，後疫情階段，國際旅遊可能出現反彈復甦。盼藉新北市府、萬里區公所、萬里區漁會、瑪鋉漁村文化生活協會的支持，讓計畫更可行。

他表示，透過致理科大協助野柳觀光業者營運與集氣，應用日語系師生為當地店家翻譯日文菜單，及實聯制的QRcode日文說明，期待為野柳的觀光服務新貌注入力量，以特色及人情味的觀光旅遊，共創遊客、店家多贏。

粘雪琴說，她長期為地區服務，對野柳有深厚感情，野柳有豐富的觀光資源，樂見致理科大付出關懷，協助野柳提升觀光與生活品質。