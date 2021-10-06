考班上前4名想赴美念碩士 她卻被笑出國洗學歷

出國念書等於花錢洗學歷？中部一名女大生平時考試都拿班上前4名，正規畫明年赴美求學申請美國財金碩士，向同輩朋友分享此事時卻被認為是要出國爽或洗學歷，讓她相當困惑「只有我會遇到？」

該名標註為逢甲大學的女大生在「Dcard」發文，表明自己平時認真念書把GPA（學業成績平均點數）拉高，都拿班上排名前4，也參加一些商業競賽豐富經歷，明年想要申請美國財金碩士，現正準備國外升學必考的托福和GMAT（研究生管理科入學考試） 。

不過，女大生出國的花費暫由家裡預付，相較於部分同學平日要去打工，算沒有明顯的經濟壓力，而當身邊朋友知道她想出國念書後，都負面心態覺得是為了出國爽或洗學歷，因此她感到困惑「不知道這種情況算不算正常，還是只有我會遇到？」

網友紛紛打氣留言「這種還叫朋友哦」、「酸葡萄一堆」；一名曾留學的人則說「非常正常」，因為這些人沒經歷過，連家人都誤會「我們以為美國課業比台灣輕鬆欸！」，也有人說「我朋友不會這樣欸，如果你都一直是班上最強那個，你出國念他們只會覺得你只是在追求卓越」。

甚至有人分析「在別人眼裡，低到高就是刷，完全讓原本落後的人連進步都顯得做作，可憐的台灣學術氛圍」、「妳朋友害怕妳跟他們的學歷差距擴大吧」、「可能他們真的碰過很多這樣的人」。