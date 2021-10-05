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新生致詞「最正」的清大學生會長今辭職 理由是這個

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書
黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書

清華大學「第30屆學生會」女會長黃筠甯先前曾寫下3000多字長文歡迎新生加入，內容卻提到包括稱自己是全台最正會長、考英文用骰子等，引發網友熱議；事隔兩周多，黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。

黃女在ＰＯ文中指出，關於致詞稿事件，她在第一時間已移除撰稿者與編輯的姓名，希望大家別去責備他們，她作為最後審稿人，沒在第一時間發現致詞稿的問題是她的錯，能給大家的只有抱歉與更多的抱歉。

黃女說，她這一次學到慘痛的教訓，讓學生會內所有幹部們一起受罪，也讓清大校譽蒙羞，她願意虛心接受大家私訊留言指教與批評。

另外，黃女解釋，她知道自己不是普遍外表審美的最正定義，當初擬稿人會幫忙加入這一段內容，是因為想要強調自信美與幽默的形象，擬稿人知道她出過兩次車禍，全身上下都留下疤，長期吃止痛藥無法正常行走要造成她復胖，但她認為美的定義不該僅是評判外表來決定，無論是身體受過傷的人，還是心裡有過傷的人，只要相信自己，對自己有自信就是最美的定義。

黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書
黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書

清大 大學生

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