新生致詞「最正」的清大學生會長今辭職 理由是這個

清華大學「第30屆學生會」女會長黃筠甯先前曾寫下3000多字長文歡迎新生加入，內容卻提到包括稱自己是全台最正會長、考英文用骰子等，引發網友熱議；事隔兩周多，黃女今天深夜在清大學生會臉書ＰＯ文，將於今晚10點半正式請辭學生會長一職，未來的所有學生會業務工作將依法移交予兩位副會長全權處理。

黃女在ＰＯ文中指出，關於致詞稿事件，她在第一時間已移除撰稿者與編輯的姓名，希望大家別去責備他們，她作為最後審稿人，沒在第一時間發現致詞稿的問題是她的錯，能給大家的只有抱歉與更多的抱歉。

黃女說，她這一次學到慘痛的教訓，讓學生會內所有幹部們一起受罪，也讓清大校譽蒙羞，她願意虛心接受大家私訊留言指教與批評。