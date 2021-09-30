台大宿舍只要求境外生自費PCR入住！再禁自主健康管理 遭批歧視

境外生權益小組今天在臉書粉絲專頁發文，指出台灣大學校外BOT宿舍「太子學舍」要求已經完成居家檢疫的學生額外自費做PCR檢驗，確認為陰性才可入住。該舍近日臨時禁止境外生在單人房進行自主健康管理，並要求搬出去；補助費用上，具非高風險國家旅遊史的境外生有500元，高風險國家則無，涉及歧視。

小組成員表示，台大強迫所有完成檢疫程序的境外生，還要額外自費做PCR檢驗，才可入住宿舍，卻沒要求本地生這麼做，是在歧視境外生。這種做法也已超出現在的疫情控制規定。

小組成員也提到，太子學舍中符合防疫規定的宿舍單人間，允許自主健康管理期間的學生入住，各大專院校也都這麼做，且符合指揮中心規定。如今台大突然單方面禁止學生在宿舍單人房內自主健康管理，甚至還要求入住者搬出去，不僅違背誠信原則，更有可能提升學生染疫風險。

小組成員還說，具非高風險地區旅遊史的台大境外生，自主健康管理期間獲每日500元補助，持高風險地區旅遊史的境外生，反而無任何補助。他們反問「因為來自高風險地區，所以學校可以不管不顧嗎？」令人匪夷所思。

小組成員指出，這項政策公布得非常突然，決策期間學生無法參與，且強行中斷許多既定的政策，如本來允許在太子學舍單人房進行自主健康管理，讓部分同學都感到台大「出爾反爾」，呼籲校方公開回應決策過程與原因。針對上述爭議，台大預計今晚回應。