半導體人才荒 台積電祭10萬元到職金預聘新鮮人

被喻為「護國神山」的半導體產業出現人才荒，台積電今年預計招收千名以上新人，近日開「行動徵才專車」到多所大學招募新血。台灣科技大學表示，專車昨天和今天來到校內，吸引許多台科大學生參觀、體驗AR、填履歷，或參加人資諮詢、預約面試。

台科大不同系所的研究生都在現場填履歷，包括化工、電子、電機、機械、資工所等。校方描述，行動專車上設有面談諮詢區，由台積電人員和台科大學生細心解說或面談。台科大外籍研究生眾多，不少人當場填寫履歷，希望能留在台灣工作。

投履歷的台科大化工所賴宗新分享，他所在的研究實驗室，一半的學長在台積電工作，讓他好奇台積電職缺。一名和他同一實驗室的泰國外籍生說，台積電是世界知名的半導體公司，自己來台時，就希望能到一流的高科技公司工作，今天特別來投履歷。

台科大資工所學生陳冠廷提到，台積電有許多製程工程師的工作，自己研讀的資工所領域則是可以找不同於製程，像是晶片設計、演算法相關的工作，希望有機會透過這次活動和預聘的機制，提早在這學期拿到預聘證書。

校方描述，台積電今年為攬才，設立預聘機制，讓學生們預計今年底提前拿到聘書，還有專屬的10萬元到職金。學生若在校園徵才現場填寫履歷，還可抽獎顯卡和Switch，吸引不少學生駐足。