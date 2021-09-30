快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體人才荒 台積電祭10萬元到職金預聘新鮮人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台積電行動徵才專車開進台科大校園，學生們踴躍投履歷。圖／台灣科技大學提供
台積電行動徵才專車開進台科大校園，學生們踴躍投履歷。圖／台灣科技大學提供

被喻為「護國神山」的半導體產業出現人才荒，台積電今年預計招收千名以上新人，近日開「行動徵才專車」到多所大學招募新血。台灣科技大學表示，專車昨天和今天來到校內，吸引許多台科大學生參觀、體驗AR、填履歷，或參加人資諮詢、預約面試。

台科大不同系所的研究生都在現場填履歷，包括化工、電子、電機、機械、資工所等。校方描述，行動專車上設有面談諮詢區，由台積電人員和台科大學生細心解說或面談。台科大外籍研究生眾多，不少人當場填寫履歷，希望能留在台灣工作。

投履歷的台科大化工所賴宗新分享，他所在的研究實驗室，一半的學長在台積電工作，讓他好奇台積電職缺。一名和他同一實驗室的泰國外籍生說，台積電是世界知名的半導體公司，自己來台時，就希望能到一流的高科技公司工作，今天特別來投履歷。

台科大資工所學生陳冠廷提到，台積電有許多製程工程師的工作，自己研讀的資工所領域則是可以找不同於製程，像是晶片設計、演算法相關的工作，希望有機會透過這次活動和預聘的機制，提早在這學期拿到預聘證書。

校方描述，台積電今年為攬才，設立預聘機制，讓學生們預計今年底提前拿到聘書，還有專屬的10萬元到職金。學生若在校園徵才現場填寫履歷，還可抽獎顯卡和Switch，吸引不少學生駐足。

台積電 台科大 履歷

延伸閱讀

台積電徵才車駛進台科大 提供預約面試職涯諮詢

創意、愛普拿著一手好牌

美壓台積電給機密經濟部不知？ 江啟臣：蔡政府無情無義

台指期開盤跌15點 台積電期貨開平盤

相關新聞

台大宿舍防疫新規惹議 教部重申：可要求住宿生PCR

境外生權益小組今天表示，台灣大學校外BOT宿舍「太子學舍」要求已經完成居家檢疫的學生額外自費做PCR檢驗，確認為陰性才可...

防疫規定放寬 這大學率先宣布下周起全面採實體課

國內疫情趨緩，世新大學昨天在官網引述中央疫情指揮中心9月27日公告，逐步放寬防疫管制措施，室內人數不受80人上限，且不限...

台大宿舍只要求境外生自費PCR入住！再禁自主健康管理 遭批歧視

境外生權益小組今天在臉書粉絲專頁發文，指出台灣大學校外BOT宿舍「太子學舍」要求已經完成居家檢疫的學生額外自費做PCR檢...

半導體人才荒 台積電祭10萬元到職金預聘新鮮人

被喻為「護國神山」的半導體產業出現人才荒，台積電今年預計招收千名以上新人，近日開「行動徵才專車」到多所大學招募新血。台灣...

清大與哈佛研究團隊合作 發現抗體基因重組關鍵

清華大學分子與細胞生物研究所助理教授李政昇與美國哈佛大學團隊共同研究並發現抗體基因重組的關鍵，解開單一基因為何能生成不同...

陽明交大通識新制上路 學生搶聽謝哲青「國際觀」講座

陽明交通大學通識新制本學期開跑，校方宣布設立博雅書苑推出全新的博雅教育，包含爬山、農藝、聽演講、甚至是住宿生活都納入博雅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。