紀念國家講座教授梁定澎！中山大學神經科學實驗室啟用

教育部終身榮譽國家講座教授梁定澎今年五月胰臟癌過世，抱病時仍親力親為推動設置科學實驗室，中山大學管理學院接棒完成他的遺志，完成實驗室規劃最後一哩路，「決策與管理神經科學實驗室」昨揭牌啟用，師母王真麗戴上腦波儀，成為實驗室第一位受測者。

梁定澎教授專長為電子商務、知識管理及運用資訊科技協助決策分析，為資管學界最高榮譽Leo Award 終身成就獎的華人第一人，並曾當選美國資訊系統學會主席，是首位出任該會主席的台灣學者。中山大學10月16日將舉辦國家講座教授梁定澎行誼追思會。

結合神經科學與管理研究的「決策與管理神經科學實驗室」，是梁定澎生前親自擘劃。中山大學管理學院院長黃三益表示，梁教授在生命的最後一年抱病親力親為，化療中仍實地場勘並手繪室內草圖，可見其對研究的堅持與熱忱。

梁定澎妻子王真麗戴上腦波儀，成為實驗室揭牌第一位受測者，施測照片包括一般風景照及梁定澎照片集錦。王真麗說，看到梁老師生活點滴，尤其今年最後一次為梁老師慶生的照片，情緒難以壓抑，實驗波動僅肉眼判讀便可知「看到梁老師照片時腦波動最為強烈！」

中山大學表示，梁定澎畢生致力將台灣及亞太地區資訊管理學術社群推向國際舞台，在國際間享負盛名。梁認為隨著認知神經科學的進步，應用神經科學研究方法於資訊管理、一般管理、甚至於社會科學領域愈來愈受重視。