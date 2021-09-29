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禁化妝染髮穿短裙！學姐狂列「12條宿規」 女大生崩潰：無法反抗

聯合新聞網 / 綜合報導
學生宿舍示意圖。 圖／pixabay
學生宿舍示意圖。 圖／pixabay

台灣本土疫情趨緩，各校陸續開學並安排12歲-17歲學生施打BNT，不少學生也住進宿舍準備迎接新生活。不過近日有學生抱怨遇到雷包室友，不僅洋洋灑灑列出12條奇葩規定要她遵守，更以學姐身份壓制她不能反抗，讓她非常困擾，只好上網求助。

宿舍生活對學生來說是嶄新體驗，也是獨立成長的開始，然而不管是校外租屋或是校內住宿，最怕的就是遇到「歹逗陣」的室友。一名大一女學生就在學生社群「Dcard」上抱怨，同住宿舍的學姐室友「很怪」，訂了一堆住宿規定要她遵守，試圖反抗就會被回「要尊重我」，學校也不肯換房，讓她非常困擾。

室友一共列出12條「奇葩住宿守則」：

  1. 不管怎樣都要穿長褲。

  2. 不能吃葷食。

  3. 洗澡睡覺要戴口罩。

  4. 防疫期間不能開冷氣電扇窗戶。

  5. 飯前要祈禱，飯後也要祈禱，睡覺前也要祈禱。

  6. 鬧鐘從早上4響到早上10點，關掉就被罵。

  7. 穿裙子要膝蓋以下，不能穿露胸。

  8. 不能靠近異性因為怕室友談戀愛電話吵到人。

  9. 半夜10點關燈。

  10. 不能化妝、染頭髮，她覺得女生要自潔。

  11. 水限用超多。

  12. 不能吃泡麵、油炸，因為學姊要減肥。

該名女大一生崩潰表示，因為她就讀的系所有學長姐制，所以她無法反抗學姐要求，但嚴格規定已造成她極大不便，無時無刻要她戴口罩讓她天天被水嗆到肺痛，臉也開始長痘痘，不能開冷氣、電扇、窗戶也讓她熱到過敏看皮膚科，受不了只好發文向網友求助，希望能有辦法可以對付專制的學姐。

文章曝光後引起討論，不少網友直言「不用聽對方的」，認為原PO一一照做「太奴了」、「你是人，不是她的寵物」、「是我就反抗到底或鬧很大，或者我就乾脆搬出去住」、「踩爆他底線讓他自己滾出去或是閉嘴」、「扯到爆，活在戒嚴時期嗎」。但原PO卻害怕地回覆，若不照規定做，「學姐會跟她朋友說，然後一起罵我」。

網友也勸她別傻傻遵守這種學長姐制，「學長姐制會影響到什麼方面嗎？要就鬧大，今天是來讀書的，不是來被虐的」，更表示對方已限制她的自由了，她應該要妥善處理，若是宿舍管理無法解決，也要想辦法透過其他管理伸張自我權益。

宿舍

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