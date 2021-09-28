陽明交大教授聯手 打造全新博雅教育通識課
國立陽明交通大學新設立的博雅書苑在這個學年度登場，書苑長陳一平邀來前交大、陽明兩校副校長林一平、謝仁俊聯手開設「開門見山」通識課程，吸引近兩百位學生選修，課程採跨校區遠距線上直播，內容結合科技、人文，讓學生增添人文藝術與資訊素養。
「開門見山」通識課程分為兩部分，前八堂基礎課程由林一平透過大量古今中外各領域的人事物為例，讓學生逐步勾勒出學習及人生處世之道；後段課程將由謝仁俊規畫七場經典演講課程，針對公民素養、人際溝通、同理共情、醫學人文等議題設計課程內容，謝仁俊除親自授課，也邀請6名教授學者演說，與學生分享人生感悟。
陽明交大指出，林一平對歷史典故如數家珍，27日首堂課程就以斯邁爾（Samuel Smiles）的《自助論》教導學生「自助而後人助」的第一課；接續穿插荷馬史詩《伊里亞德》及《奧德賽》、日本漫畫《將太的壽司》等作品，佐以藝術家畢卡索及拉斐爾、大文豪雨果、作家井上廈等人物史料，帶領學生在短短100分鐘裡徜徉於東西合璧的智慧結晶。
謝仁俊規畫的七場經典演講課程，將講授「腦科學看慈與悲」腦科學研究，及6名學者跨域精采演說，包括台北藝術大學校長陳愷璜「以感性認識實踐生命」、陽明交大醫學系外科學科教授陳維熊「看見喜馬拉雅的天空–人生的學習之旅」、東海大學政治系兼任副教授高少凡「人際關係與溝通–生命學習的第一堂課」、東海大學政治系教授潘兆民「公民素養：自由民主的理性思辯」、前陽明大學生命科學系教授周成功「閒話一個科學家的人文旅次」、陽明交大心智哲學所教授鄭凱元「莊子哲學裡的死與生，巫與道」。讓學生從藝術、醫學、社會學、政治學、生命科學、哲學、倫理學領域學得更多生命經驗。
陽明交大表示，呼應博雅學苑「學問不只在教室裡」的宗旨，「開門見山」的期末作業將由學生透過課堂汲取各領域老師的豐沛經驗後，親自實做田野調查，各自訪談記錄一名長者的人生經驗，完成百名長者的生命故事。
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