4頂大成立半導體學院 招收逾400生明年2月入學

立法院今年三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例），教育部表示，陽明交通大學、清華大學、成功大學及台灣大學4校都成立科技學院培育半導體人才，最快本學年就有首批研究生入學；另為強化研究學院師資陣容，已同意核增每校至多15名專任教師員額。

教育部高教司表示，蔡英文總統今年5月28日公布創新條例通過後，教育部就邀集國發會、經濟部、科技部、金管會、陸委會、行政院主計總處、行政院人事行政總處等部會，以及相關學者專家、產業代表共同組成審議會，決議國家重點領域範圍，包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等五大領域，以及國立大學申請條件與合作企業條件。

今年2月甫合校的陽明交通大學率先宣布成立「產學創新研究學院」，下設「前瞻半導體研究所」，收碩士班和博士班學生共75人，以及「智能系統」研究所，收50名碩博生。學院將與台積電、聯發科技等七大高科技企業，以產學共創模式，共同培育下世代半導體高階研發人才。

陽明交大校長林奇宏說，我國半導體應用發展到一定程度，需要投入新一代基礎科學的研發，才能突破人才和技術限制。副校長陳永富說，「產學創新研究學院」要企業不只投入經費，也安排業界人士回校園當老師，與學校共同投入研究能量、推動技術移轉，讓研發成果為業界所用。

成功大學宣布成立「智慧半導體及永續製造學院」，將與台積電、台達電、國巨、旺宏、日月光、華邦電、全訊、奇景光電、力積電、穩懋、中鋼、中石化、李長榮化工、中信造船等14家頂尖企業合作，合作企業家數居四校之冠。

清華大學申請成立「半導體學院」今年7月20日獲核准，首任院長、有「浸潤式微影之父」之稱的林本堅表示，學院將分「元件技術、材料與物理」、「積體電路設計與應用」、「先進製程設備與封裝」、「電子材料與化學」四組招生，預計每年80名碩士生、20名博士生。

「我們不期望學生出社會後只是一名工程師。」林本堅說，既有的電機等科系就能培育工程師，「半導體學院」將安排每名學生選讀一組，成為該領域專才，同時要在就學期間與他組同學合作研究，成為跨領域通才，並成為能解決問題的「活才」。練就這三才，就能把物理、材料等不同領域帶進半導體界，領導產業升級。

台灣大學申請增設重點科技學院也獲准，學院將設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學3個學程，共收碩士生75人、博士生30人，最快明年2月入學。

台大重點科技學院籌備處負責人、電機系教授闕志達表示，台大重點科技學院主要與台積電、聯發科、力積電和鈺創4大半導體大廠合作育才，剛好是2家製造商、2家設計商，顧及不同面向。此學院學生必須要相關廠商進行研發實習，除必修實習課，學院規畫逐年提升全英語授課占比至100％。

闕志達說，創新條例讓學院在聘師上能有一定程度鬆綁，不受既有鐘點費限制，預計找更多業界和國外人士來當講師。他認為國內廠商目前大多投資產品，沒有投資更上游的人才，希望產學合作育才，培育未來產業需要的人才。

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