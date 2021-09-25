金大研發食品已有30件商品問世 只送不賣民眾嘆可惜

金門地區的學校跨足食品研發領域最著名的莫過於金門大學，以金大食品科學系為例，近年來積極跨領域合作，與台金等地業者的產學合作高達30多件，但因為校方不想與民爭利，加上學校沒有設有福利社，無法進行銷售，以致研發出來的眾多商品「只送不賣」，讓不少「鐵粉」，覺得很可惜。

金門大學食品科學系的研發實力廣受各界肯定，據了解，近年來已有金門鹿茸飲品、黑蒜精、石蚵精、金門烏魚膠原蛋白、酒糟烘焙產品、高梁豆腐乳、天貝、黑蘿蔔、酒釀檸檬乾、豆麥醬油、酒糟蝦等20多種種產品，由於料好實在，經常有民眾詢問哪裡買的到！

金大食品系主任賴盈璋透露，他從民國98年就著手輔導大洋社區製作酸白菜，目前已培養2位較有名氣的業者，之後他陸續製作醬油、豆腐乳甚至是最受歡迎的黑蒜精、黑蒜酒等，但因為學校沒有福利社，也怕與民爭利，所以所研發的商品「只送不賣」，無法進行銷售。

平均一年研發3-4件商品，號稱是「點子王」的賴盈璋說，目前該校與廠商合作開發的蒜頭系列商品有黑蒜頭、黑蒜精及黑蒜酒，市場詢問度都很高。像詠統黑蒜精，就曾獲雲林10大伴手禮、良品禮讚獎、台灣百大伴手禮、優良品質獎，以及520國宴指定食材的肯定，並於去年底榮獲最佳產品類國家品牌玉山獎，該獎項是國內最權威、規模最大的企業榮譽表彰，由賴清德副總統頒獎肯定。

此外，豆腐乳則因為單價便宜，獲得不少社團的青睞，像湖峰公共事務協進會就曾一口氣訂了數百組作為伴手禮，金寧鄉公所也委託金大研發豆腐乳商品，打算拿來做活動的伴手禮。

「金門縣府照顧的太好！」賴盈璋也透露，金門的業者都習慣政府補助，遇到產學合作案，大家都希望政府可以補助，最好自己都不用出錢，讓他在推展部分也履遭挫折。

他也坦言，金門沒有實習工廠，所有商品只能由台灣代工，他也只能用電話遙控配合廠商，如何製作，也不太好意思拿太多技轉金，大概都只象徵性的收取10萬元技轉金。

賴盈璋很感謝金大校長陳建民一路上的支持，讓他們在研發的道路上無後顧之憂，甚至校方致贈貴賓的伴手禮也從早期的金門高粱酒，現在全改為食品系研發的商品，讓他們的商品也能跟隨著各方訪客，紅到兩岸甚至國外去。 金大食品系主任賴盈璋（右一）率領研究團隊進行創新研究，幾乎每年都有3件以上的研究成果問世。記者蔡家蓁／攝影 金大食品系主任賴盈璋（右一）指導學生製作與包裝果乾。記者蔡家蓁／攝影 金大食品系主任賴盈璋（右）指導學生如何攪拌醬油桶。記者蔡家蓁／攝影

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