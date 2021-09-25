「到底在頂大什麼？」台大生曝入學心聲：馬上認清我就爛

近來有單位不時調查「台灣最佳大學排行榜」供畢業生參考，但是到底哪些學校是「頂大」，並沒有明確的定義。有一名台大生在Dcard發文表示當初考大學時沒有什麼頂不頂大，認為現在光一個稱呼都可以引戰，他覺得與其戰校系，討論頂不頂大，不如早點認清自己實力，也告訴大家念台大的好處，「可以高機率在大一認清『我就爛』」，引起網友熱議。

一名台大生在Dcard以「到底在頂大什麼啦」發文，他遙想當年考大學沒有什麼頂不頂大的，現在光是一個稱呼就可以戰翻「眼界要多狹隘啊，給你個頂大稱呼出國還不是沒人認識」。

他也認為考上「頂大」的確沒什麼了不起的，高中第一志願和第二志願最低錄取分只差一兩分，但升學率實力強度差這麼多「你考98分是因為實力只有98分，別人考100分是因為滿分只有100分」。

他覺得與其戰校系，討論頂不頂大，還不如認清自己的實力比較重要，不要當一個自以為不錯的井底之蛙，他也指出念台大有一個好處，就是有高機率在大一時認清「我就爛」，因為班上總會有幾個奧數金牌高中生來摧毀信心。

他也表示常常有人說台大生很傲慢，的確會有身為台大生的驕傲「但我覺得我們比任何人都清楚自己的實力在哪，至少不會自以為是到認為跟真正的天才『差不多』」，與其在這邊說自己校系有多好，還不如找工作、申請國外學校時，看別人接不接受來得實在。

此文一出也引起網友熱議，「因為你是頂大，你發這篇才有人認同，不信換一個私立科大的卡稱， 看看你是怎麼被噓下去的」、「沒錯，我曾經以為自己非常有天份，第一次指考失敗後才發現自己只是普通人，資質普通只好乖乖努力，今年才運氣好能在末代指考上」、「當年在台大被電得跟狗一樣，沒念過的人根本很難想像台大生在台大內還在爭高下，高微課本看起來跟天書一樣，還是有人可以拿A+」、「頂大跟本沒用，重點是不是頂系，現在是選系時代」。

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