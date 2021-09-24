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影／台北大學國慶禮賓人員明星臉 特訓眼睛微笑展熱情

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
企管系三年級的張釋文有像藝人瑞莎。圖／台北大學提供
企管系三年級的張釋文有像藝人瑞莎。圖／台北大學提供

台北大學親善團成立第15年，今年是第十度站上國慶大典舞台。今年北大國慶禮賓團隊共23名學生，歷經近三個月、90小時的嚴格訓練，透過北大獨特的「螳螂走路」技巧，培養禮賓人員專業形象。當中有多名學生有Lulu、金高銀、瑞莎、鄧倫等藝人的明星臉，雖然疫情之下戴口罩，團員特訓「眼睛微笑」，將用滿滿的眼睛笑活，散發熱情與活力。

台北大學今天召開記者會，示範今年國慶禮賓團隊專業培訓內容與成果。台北大學獨有的螳螂走路技巧，使用腹部及大腿的力量，向下深蹲並單腳抬起訓練肌耐力，讓同學久站，仍能維持優雅的挺拔儀態。同學也展現多國語言服務，以及步伐一致、排面整齊的隊伍，並現場演唱兩首動人歌曲。

受到疫情影響，必須戴口罩，就讀休閒運動管理學系三年級的團長林珅郡說，戴口罩可能會讓賓客聽不到說話聲音，因此今年特別訓練口語表達，另外，特訓中也特別強調綻放眼睛微笑，將用蘋果肌擠出臥蟬，給賓客滿滿熱情的「眼睛笑容」。

經濟系三年級的副團長羅捷伶去年就有擔任國慶禮賓人員經驗，她說，去年國慶大典也戴口罩，今年更有經驗，會讓賓客感受更大的眼睛微笑。

當中有多名學生有明星臉，且都是首次參加。就讀不動產與城鄉環境學系三年級的曹靖沂，長得像主持明星Lulu黃路梓茵，她說，將學習Lulu的態度，在典禮中讓賓客有賓至如歸的感受。就讀企管系三年級的張釋文，因為有混血身分，長得像瑞莎、張榕容，她說，參加國際性活動是相當難得的經驗，相信三個月的準備之下，可以提供賓客更好的服務。

台北大學副校長陳達新表示，親善團評選不是以身高、外型來挑選，而是以同學的人格特質、態度作為評選標準，國慶禮賓團隊對學生是很好的經驗。

公行系四年級的朱宇翔像中國大陸男演員鄧倫。圖／台北大學提供
公行系四年級的朱宇翔像中國大陸男演員鄧倫。圖／台北大學提供
台北大學親善團成立第15年，今年是第十度站上國慶大典舞台。記者董俞佳／攝影
台北大學親善團成立第15年，今年是第十度站上國慶大典舞台。記者董俞佳／攝影
企管系三年級的張釋文除了像瑞莎之外，也像演員張榕容。圖／台北大學提供
企管系三年級的張釋文除了像瑞莎之外，也像演員張榕容。圖／台北大學提供
中文系四年級的林倚欣像中國大陸女藝人宋雨琦。圖／台北大學提供
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休閒運動管理學系二年級的蔡羽柔像韓國藝人金高銀。圖／台北大學提供
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不動產與城鄉環境學系三年級的曹靖沂有像主持明星LuLu黃路梓茵。圖／台北大學提供
不動產與城鄉環境學系三年級的曹靖沂有像主持明星LuLu黃路梓茵。圖／台北大學提供
台北大學親善團成立第十五年，今年是第十度站上國慶大典舞台，共有23位同學擔任國慶禮賓人員。記者董俞佳／攝影
台北大學親善團成立第十五年，今年是第十度站上國慶大典舞台，共有23位同學擔任國慶禮賓人員。記者董俞佳／攝影

國慶 口罩 疫情

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