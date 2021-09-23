點出陽明交大合校問題 老校友發公開信

國立交通大學與陽明大學今年2月1日正式合校，上周陽明交通大學爆出學生會製作新生手冊將「交通」2字遠小於陽明的爭議，間接提高2校師生的不滿；近日交大老校友邱羅火發出一封致該校校長林奇宏的公開信，點出兩校合併後衍生的問題，提供給校方參考。

陽明交大表示，兩校經過近20年才完成合校，這是一條艱辛且不容易的道路，校方倍感珍惜且會持續邁進。合校半年多來校方收到社會各界諸多建言，可見大家對陽明交大有很高期望，將持續聽取各界聲音。

交通大學電信60級老校友邱羅火發了公開信，內容提到陽明交大新生手冊封面爭議一事，站在校友立場，尤其當過交大校友會7年理事長、6年輔導理事長，他心裡非常憤怒，當事人的道歉並無法解決問題，更重要的是大家心態必須有所調整。

邱羅火表示，2校間的磨合還有一條漫長的路，至今2校並未因合校受其益、反受其害，他綜合多學院院長及教授意見呼籲校方採納。邱指出，校長任用其本人碩士班指導學生蔡金吾為研發長，掌控陽明交大2校知名研究型大學的研發資源，而蔡金吾剛升等為正教授僅6個月，尚缺完整的行政歷練以及學術聲望，這種用人唯親的態度，讓師生無法信服。

校長上任半年，除編制內副校長（至多6名）、五長與主任秘書各1名之外，另擴權任命體制外3名校務長、2名功能性副校長、1名策略長、1名法務長、另增設校區五長、1名校區主任秘書等，合計13名。這非編制內主管執行公務的法源依據何在？實有雙重馬車與人事浮濫之責。

剛成立的「創新學院」，本來很單純的一個學院有一位院長，現在卻任命「創新學院」總院長、共同總院長、榮譽總院長、還有兩名院長及兩名榮譽院長等7名院長。一個學院共任命7名院長，誤把大學當作民間社團，不符合大學治理常規。

最近又任命所謂「功能性的副校長」，完全未經公開透明程序，這些體制外的頭銜及人事任命案可說毫無原則，且破壞制度，缺乏正當性。

全球著名的商學院、管理學院等都設在政經商業金融首善之區，但交大先前的管理學院及科法學院遷往台北校區已討論長達20年以上，台北校區的都更案是一個重要的發展契機，交大應提出宏觀的規畫，據理力爭更多的空間，不能有絲毫的退讓，交大校友誓為台北校區的後盾。

邱羅火指出，兩校合校後人事磨合出現諸多亂象，校務興衰又繫乎人事。建議校長重新調整人事及組織，擴大用人格局，適才適所，以因應合校之後的嚴峻挑戰。

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