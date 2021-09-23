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史上頭一遭 全大運因疫情分段舉辦 10／1復賽

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
全大運10月1日復賽，承辦的成功大學今天贈送祈福鹽給選手。記者修瑞瑩／攝影
全大運10月1日復賽，承辦的成功大學今天贈送祈福鹽給選手。記者修瑞瑩／攝影

史上第一次全國大專校院運動會因為疫情而分段比賽，原本在5月舉辦的賽事，田徑等6個競賽項目10月1日恢復比賽，主辦學校成功大學今天上午舉辦祈福儀式，希望過程順利平安。

今天包括成大校長蘇慧貞、教育部參事葉丁鵬及台南市副市長戴謙等人都參與祈福儀式，共同贈送祈福鹽給參賽選手，結合台南北門200年鹽業文化及南鯤魚身代天府王爺信仰。

蘇慧貞表示，全大運一波多折，當初成大接辦時，是全大運50年以來接辦時間最短的一次，但是仍然盡力的籌備，開幕的那一天就是成大40年前承辦閉幕的那一天，但是舉辦期間又遇到疫情，從1級、2級再3級，但是當時就有信心，只要疫情趨緩就能夠復辦未完的賽事。戴謙則感謝成大堅持的精神，能夠順利復辦6個競賽項目。

全大運10月1日到5日將舉辦包括橄欖球、羽球、網球、田徑、射箭及舉重等6項比賽，共有4000名選手級教練到台南，學校除了要求線上填寫旅遊史等相關資料外，也必須準備3天內核酸檢測陰性證明，或快篩陰性證明，或是賽前14天完成新冠疫苗接種一劑的證明。

全大運10月1日復賽，承辦的成功大學今天贈送祈福鹽給選手。記者修瑞瑩／攝影
全大運10月1日復賽，承辦的成功大學今天贈送祈福鹽給選手。記者修瑞瑩／攝影

成大 疫情 新冠疫苗

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