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最搶手的科學嘉年華 中研院Open House首度全線上舉辦

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
全台最搶手的科學嘉年華—中央研究院「院區開放（Open House）」參觀活動，今年首度以全線上方式辦理，10月30日登場，一連舉辦四天。圖／中研院提供
全台最搶手的科學嘉年華—中央研究院「院區開放（Open House）」參觀活動，今年首度以全線上方式辦理，10月30日登場，一連舉辦四天。圖／中研院提供

因應疫情，全台最搶手的科學嘉年華—中央研究院「院區開放（Open House）」參觀活動，今年首度以全線上方式辦理，10月30日登場，一連舉辦四天。民眾不用出門也能觀看科普演講，一次掌握最新的科學研究。

中研院表示，今年受新冠肺炎疫情影響，院區開放活動改採全線上活動方式辦理，為讓民眾宅在家也能盡情參與，以往僅舉辦1天的活動此次也特別加場，橫跨二個周末，將分別於10月30日(周六)、31日(周日)及11月6日(周六)、7日(周日)舉行。4天總計共有超過上百場的活動。

其中預計推出數十場數理科學、生命科學、人文社會等領域的直播演講，可直接與研究人員線上互動。每年重頭戲「主題演講」也將邀請本院新書「研下知疫」中六位人文組的研究人員，分別從人文與社會科學不同角度切入，反思COVID-19疫情帶給人類社會的衝擊。2場精彩的演講影片也會留存於網站上，讓更多人可以溫故知新。

此外，今年部分限定參與人數的活動採取預先登記抽籤制。為減少大眾及師生因搶報名而付出過多時間成本，需事先報名的活動將於時限內受理登記，再以電腦抽籤方式抽出入選名單。若未中籤者，仍可參與近百場無限定人數的線上活動。活動期間更推出線上集章抽獎活動，只要參與活動蒐集指定章數，符合抽獎條件就有機會抽中精美禮品。學生亦可申請兌換學習證明。

●中研院Open House活動網站於今日上線，並將於10月4日至10月15日預告各項活動，及開放需報名場次的登記，屆時可先至官網註冊會員，鎖定想參加的活動，並善用行程收藏、加入Google行事曆等服務。常見問答區也整理報名、集章抽獎等資訊，歡迎多加利用。網址為： https://openhouse.sinica.edu.tw/questions ；2021院區開放活動網站:  https://openhouse.sinica.edu.tw/

疫情 中研院 新冠肺炎

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