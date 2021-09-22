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蛙類滑溜皮膚獲靈感 興大研發仿生多功能抗藻塗料

中央社 / 台中22日電

蛙類滑溜的皮膚，讓中興大學材料系獲靈感，研發出可抗水中生物附著的多功能仿生塗料，未來可應用在船體潛艦與離岸油槽表面抗污、水下光學設備自清潔等多元用途。

中興大學今天表示，材料系副教授薛涵宇團隊在蛙皮上獲得研究靈感，研究成果將在10月刊登於材料頂尖期刊「先進功能性材料」（Advanced FunctionalMaterials），並獲選為內頁封面故事。

薛涵宇表示，細菌、微型藻類、藤壺、貽貝等水下生物，在潮濕環境下會附著在船舶等水下器具表面，除影響器具外觀髒污並造成表面結構損壞外，也會造成經濟與環境巨大的影響。

一旦污垢生物附著在大型船舶的表面，長期積累後，大量的附著生物將增加船體的負載，不僅減緩航行速度，更間接導致能源消耗的增加。船隻航行至世界各地也會將污垢生物散播，以外來物種身分進一步繁殖，破壞當地生態平衡。當污垢或細菌等髒污進入精密電子儀器內部，可能造成儀器的損壞，帶來更巨大的損失。

薛涵宇指出，蛙類皮膚放大3萬倍後，可發現其丘狀突起表面散佈點狀或溝槽等微米型態，這些孔洞溝槽有助於分泌潤滑液的儲存，因此歸結蛙類皮膚具抗藻與抗污作用，是來自於表面多尺度微結構可儲存並保留蛙皮所分泌的滑液。

團隊在微米等級的皺褶表面上製造奈米孔洞，在表面注入潤滑液，形成仿蛙類皮膚的滑溜表面，皺褶曲面不利於藻類附著，形成結構性抗藻能力，奈米孔洞具強大的毛細力，可吸附矽油，形成穩定且長效型的滑液表面，可讓滑液不因洋流等剪切力的衝擊而快速流失。

薛涵宇表示，台灣為亞熱帶的海島型國家，氣候潮溼，淡水池塘湖泊散佈，藻類極易生長，此研究提出有效的抗藻對策，希望協助解決台灣本土的民生、社會與環境問題，未來將嘗試降低材料成本與技術門檻，從高分子材料出發，跨領域整合材料化學與界面科學，調控奈米混成材料的型態與組成，進一步推廣至工業界實現產品化的可能。

奈米 中興大學 淡水

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