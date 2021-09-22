蛙類皮膚啟發 興大全球首創仿生抗藻塗料登國際期刊

蛙類柔軟滑溜的皮膚，促發中興大學材料系副教授薛涵宇團隊的研究靈感，研發出一種可抗水中生物附著的多功能仿生塗料。這款從蛙皮衍生的仿生抗藻塗層是全球首創，未來可應用在船體潛艦與離岸油槽表面抗汙、飛機抗冰、水下光學設備自清潔等多元用途，研究成果將在10月刊登於材料頂尖期刊「先進功能性材料」還獲選是內頁封面故事。

興大材料系副教授薛涵宇表示，細菌、微型藻類、藤壺、貽貝等水下生物，在潮濕環境下會附著在船舶等水下器具的表面，造成髒損，長期除了影響器具外觀，也會造成表面結構損壞，若汙垢或細菌等髒汙進入精密電子儀器內部，可能造成儀器的損壞，帶來更巨大的損失。

以大型船舶為例，一旦汙垢生物附著於船體表面，經長時間積累後，大量的附著生物將增加船體的負載，不僅減緩航行速度，更間接導致能源消耗的增加，船隻航行至世界各地，也會將汙垢生物散播，以外來物種身分進一步繁殖，破壞當地生態平衡。

興大全球首創的「抗藻塗料」模仿兩生類動物青蛙皮膚，具柔軟性能起皺、滑溜，研究團隊觀察多種台灣本土特有種青蛙的表皮型態後獲得啟發。

薛涵宇指出，蛙類皮膚放大3萬倍後，可發現其丘狀突起表面，散佈點狀或溝槽等微米型態，這些孔洞溝槽有助於分泌潤滑液儲存，因此，他們歸結蛙類皮膚具抗藻與抗汙作用，是來自表面多尺度微結構，可儲存並保留蛙皮所分泌的滑液。

薛涵宇的研究團隊，以獨創的高分子合成技術，在微米等級的皺褶表面上，製造奈米孔洞，並在表面注入潤滑液，如矽油等，形成仿蛙類皮膚的滑溜表面，皺褶曲面因表面不平坦不利於藻類附著，形成結構性抗藻能力，奈米孔洞則具強大的毛細力，可吸附矽油，形成穩定且長效型的滑液表面，可讓滑液不因洋流等剪切力的衝擊而快速流失。

研究團隊多次實驗，確定仿生的滑溜表面，可讓生物汙垢不易沾黏，進而隨著水流而脫附，進一步強化結構性表面抗汙能力，在動態環境與不同藻類種類中測試，皆證實此種塗層具有長效性的抗生物汙垢附著能力，能應付不同環境，如淡水與海水中的多樣藻類。

這篇論文的第一作者是博士生陳亭綸，他從實驗設計到樣品製備皆具獨創性，感謝興大簡麗鳳教授與彰師大王瑋龍教授提供藻類，東華大學楊懿如教授提供青蛙樣品，讓這項研究成為純本土團隊跨領域合作。

薛涵宇表示，台灣為亞熱帶的海島型國家，氣候潮溼，淡水池塘湖泊散佈，藻類極易生長，此研究提出有效的抗藻對策，希望協助解決台灣本土的問題，未來將嘗試降低材料成本與技術門檻，從高分子材料出發，跨領域整合材料化學與界面科學，調控奈米混成材料的型態與組成，進一步推廣至工業界實現產品化的可能。

期刊原文：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202104173?af=R 「蛙皮仿生抗藻塗層」塗佈於蛙鏡上的抗藻測試比較，左半部未塗佈，右半部塗佈仿生抗藻塗層，呈現優異的抗藻效果。圖／興大提供

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