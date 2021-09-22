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清大學學士後醫學系通過 今年底前展開獨立招生

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大學士後醫學系的行政及教育中心將設在清華實驗室9樓。圖／清大提供
清大學士後醫學系的行政及教育中心將設在清華實驗室9樓。圖／清大提供

國立清華大學申請設立學士後醫學系案，上周獲教育部召開跨部會會議審查通過，預計今年底前展開獨立招生作業，明年將有第一批公費生入學。校長賀陳弘指出，清大發展醫學系的優勢在於深厚的醫學研究基礎及跨領域整合大數據、AI人工智慧與機械、材料、核子等全方位科技訓練，將培育具清大特色的新世代雙專長醫師人才，推動台灣醫學教育的「量子躍進」（quantum jump)，成為醫學的重要貢獻者。

賀陳弘說，清大投入醫學教育所需的師資、經費、醫院已全數到位，除校內原有的180名跨學科師資外，已聘得71名專任助理教授以上醫師教師，並與國內各大醫學院合聘87名臨床醫師教師，更募得20億醫學教育基金；在桃園航空城設立清大教學醫院及醫療研發園區已獲教育部同意，正在衛福部審查中。

清大學士後醫學系將招收具電子、機械、資訊、材料、物理、化學等多元背景及從醫熱忱的優秀大學畢業生，採4年制學制。公費生畢業後將至基層服務6年並加上2年的醫學中心成長進修機會。

清大學士後醫學系將設在生命科學暨醫學院下。曾任花蓮慈濟醫院長的生命科學院長高瑞和說，清大學士後醫學系將獨立招生，除了學科測驗，還包括書審及面試。

為公費醫學生未來投入基層醫療打下良好基礎，清大學士後醫學系在課程上也有不同的規畫，高瑞和說，課程規畫將包括「社區醫學見習」，醫學生必須下鄉學習，參與衛生所的巡迴醫療；「數據科學」課程則將AI診斷及遠距照護科技導入偏鄉醫療；還請來醫療奉獻獎得主開課，「希望他們都能從中確立自己身為公費醫學生的價值。」

清大10年前即已設立醫學科學系，並開設遠距醫療照護、健康大數據等跨領域課程，為清華「醫學元年」做準備，目前校內與生物醫學相關的系所已達15個，包括分子醫學研究所、醫學工程研究所等，全校投入醫學相關跨領域教學及研究的教授超過2百位。今年更增設「智慧生醫」及「精準醫療」兩個博士學位學程，招收工程師及醫師攻讀博士。

攻讀「精準醫療」博士的馬偕醫院神經科醫師黃勇評認為，清大能激發醫學與其他領域的對話，如生物醫學、奈米醫材、大數據、人文、心理等，進一步擴展應用。他非常期待入學後能與不同領域的專家一起激盪出新的想法。

清大學士後醫學系獲准設立，生科院院長高瑞和（左）及醫科系主任陳令儀（右）在籌備階段著力甚深。圖／清大提供
清大學士後醫學系獲准設立，生科院院長高瑞和（左）及醫科系主任陳令儀（右）在籌備階段著力甚深。圖／清大提供
清大有許多師生從事醫學科學相關研究。圖／清大提供
清大有許多師生從事醫學科學相關研究。圖／清大提供

清大 醫師 教育部

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