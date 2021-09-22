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新冠疫情爆紅的「氣溶膠」是什麼？ 中山大學用漫畫說

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
由台灣團隊發想、設計的氣溶膠科普漫畫被翻譯成各國語言，外銷世界。圖／國立中山大學氣膠科學研究中心提供
由台灣團隊發想、設計的氣溶膠科普漫畫被翻譯成各國語言，外銷世界。圖／國立中山大學氣膠科學研究中心提供

新冠肺炎疫情下有許多專有名詞為人討論，「氣溶膠」是其中之一，但多數民眾都對此名詞相當陌生，甚至以為氣溶膠就是飛沫，常常有聽沒有懂。國立中山大學氣膠科學研究中心為了讓民眾更了解氣溶膠，發揮創意選擇用漫畫的方式，解釋生硬的科普名詞，名為「病毒飄之延燒攻略」（http://aerosol.nsysu.edu.tw/scopes/108）推出後，被許多國家翻譯成不同語言，成了另類的台灣之光。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁表示，因為新冠疫情，氣溶膠被大量討論，為了讓一般民眾都正確了解氣溶膠，因此想到可用更輕鬆、有趣的方式呈現生硬的科普知識，希望能讓更多人理解病毒的傳播方式，更能保護自身安全。

王家蓁說，氣溶膠比飛沫更微小，小於100微米，大多小於5微米，氣溶膠能在空氣中存留半小時至數小時不等。要降低氣溶膠濃度最有效的方法就是空氣流通。飛沫則大於100微米，在空氣中停留的時間很短。

病毒飄之延燒攻略採用擬人化的方式，比較飛沫與氣溶膠的差異，傳播途徑與預防染疫的方式。可愛的漫畫手法，搭配上易懂的文字和生活情境，讓人更理解氣溶膠的進攻方式。漫畫中飛沫與病毒飄兩個角色相互競賽，病毒飄嗆聲：怎麼沒看到飛沫大？啊，飛沫大才剛出來沒多久就掉下去了，沒跟上來！擬人化的對話方式降低科普的門檻。

王家蓁說，漫畫推出後，獲得不少回應，最驚喜的是不少國家的研究者也寫信來問，能不能將此漫畫翻譯成自己國家的語言。目前此漫畫有英文、西文等翻譯。

漫畫中也呈現出今年6月《科學》期刊的最新研究，使用隔板不但無法阻擋氣溶膠散布，還會因為空氣無法流通，造成某一位置的氣溶膠濃度大大提高。王家蓁指出，隔板只能阻隔的是飛沫，如果有一無症狀染疫者坐過某位置，在使用隔板的狀況下會使這個位置的感染風險增大，下一個人就可能因此染疫。這也是為什麼有些人無接觸史，也全程戴口罩但仍染疫。

病毒飄系列漫畫中文連結: http://aerosol.nsysu.edu.tw/scopes/108

科普漫畫：病毒飄之延燒攻略用輕鬆、擬人的方式解釋氣溶膠。圖／國立中山大學氣膠科學研究中心提供
科普漫畫：病毒飄之延燒攻略用輕鬆、擬人的方式解釋氣溶膠。圖／國立中山大學氣膠科學研究中心提供

疫情 中山大學 語言

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