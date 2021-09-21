金大學生拒絕快篩 校方遺憾將加強宣導

國立金門大學蘇姓學生今天抵達尚義機場時拒絕快篩，與現場工作人員發生爭執。金門大學對此感到遺憾，並表示校方在中秋節連假前提醒師生返金後務必配合機場篩檢，將持續加強宣導。

這名蘇姓學生中午入境時，以個人沒有接受快篩意願為由，準備離開，遭縣府觀光處交通行政科長顧克亞等駐站工作人員攔下，要求務必配合防疫作業，接受快篩，雙方一度僵持不下。金湖分局員警見狀也加入勸導，最後蘇姓學生才完成快篩程序。事件平和落幕。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金門大學學務長呂立鑫表示，金大在暑假期間及開學前的全校防疫公告第一條，即要求全校師生若自台灣來金門，務必在起飛前90分鐘提早到台灣各機場的快篩站接受免費快篩，持快篩陰性證明後再行登機。

呂立鑫表示，校方在秋節連假前夕再次發出公告，提醒師生，為了防疫，希望所有師生連假期間返金時盡量先在台快篩；對於學生不願意快篩，校方會持續加強宣導。

金大自13日開學，第一、二週實施遠距教學，27日起將開始實體教學，因此師生近日陸續分流返回校園。為避免部分學生不了解防疫措施，金大特別在今天再次於各年級及各系群組提醒教職員工學生自台灣來金門，務必在起飛前90分鐘提早到台灣各機場的快篩站接受快篩，持快篩陰性證明後再行登機。

這也是金門機場繼6月間一名金大護理系老師以衛生福利部長陳時中撤銷離島3縣機場強篩公告為由，而與另一同行男性旅客拒絕接受快篩後，再度發生金大師生拒絕快篩情事。由於拒絕快篩，帶給現場工作人員困擾，本地民眾議論紛紛。

金大要求師生配合機場快篩措施，保護自己也保護他人，大家共同協助做好防疫工作。

商品推薦