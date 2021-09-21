明年大學特殊選才釋1518名額創新高 清大電機首招3人

108課綱首屆高中生適用的111學年大學招生開跑，不憑學測、指考成績錄取的特殊選才打頭陣，本報取得教育部統計，有54校開設1518個招生名額，占各管道招生總額的1.43％，創歷年新高。教育部表示，有些學生的特殊才能難被現行考招制度鑑別，特殊選才改善此現況。

特殊選才104學年起試辦，107學年正式納為大學招生管道之一。國內最早參與試辦的清華大學上周率先釋出111學年招生簡章，招生策略中心主任王潔指出，今年開設74個名額與去年相當，另有5個新住民外加名額，僅限來台後想進修的新住民報名，不含新住民子女。

按科系分，清大全校不分系「清華學院學士班」收40人屬大宗，電機系首度開設3個名額，要找曾經參與大型電子和程式設計且有有具體貢獻，或曾在奧林匹亞等國際競賽得名者。特教系開辦招生以來報名踴躍，增加名額為2名，鼓勵高中生和實驗教育生繳交各類有利審查資料。

王潔說，清大已透過此管道收到圍棋、空手道、魔術方塊等不同專長學生，讓學校學生來源更多樣，也鼓勵學生適性發展。針對111學年的招生，她表示清大因疫情改採線上直播，開放有意報名的學生提問；清大另錄製數集Podcast節目，邀歷年上榜生分享經驗，作為高中生的參考。

台灣大學尚未釋出招生簡章，教務長丁詩同表示，此管道預計收60名學生，按過往招生經驗，最具代表性的是數學系招收「丘成桐中學數學獎」得主，鼓勵這種在特定領域展現特殊專長的學生報名。

誰能在特殊選才管道出線？鄭婉芃105學年錄取清大清華學院學士班，她說自己來自離島，幼年喪母後與父親相依為命，是經濟弱勢生。她從小對音樂感興趣，在鋼琴教師的協助指導下表現優異，曾獲總統教育獎及全國孝親楷模。透過特殊選才管道進入清大後，確立自己對工業工程的志趣，在畢業後順利錄取陽明交通大學工業工程管理碩士班。

特殊選才邁入第五年，家長團體多半支持此管道立意，但認為招收人數一多，反而導致不公平。對此，教育部強調各校特殊選才名額不得超過5％、全國名額不超過1.5％，換句話說不會無限上綱。

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