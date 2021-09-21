清大學生會長自封「顏值最高」挨轟 道歉聲明出爐：抱歉過於輕浮

近日一篇清大第30屆學生會「新生領航營會長致詞」在網上瘋傳，會長黃筠甯在文內詳細自我介紹，不只學測以投骰子考英文，還因為桌遊忘記報名大學招生，並自封是「最正會長」，引發大批學生反彈。清大日前貼出道歉聲明，強調「已盡可能地閱讀完同學們的留言，並進行深刻的反省」。

清大第30屆學生會的會長黃筠甯日前在清華大學學生會臉書粉專上貼出致詞，她表示，她當年學測以投骰子考英文，還因為桌遊忘記報名大學招生，大學時期也因為貪玩，到現在已延畢兩年。

黃筠甯強調「女性參政」是經由許多人的努力與社會的推進，不斷地透過無數的推手築建而成的，並表示，清大第30屆學生會成員有八成都是女性，而她自認能當上會長，「象徵著清華性別平權的進步，更象徵著學生會會長顏值的提升」。

然而該篇自我介紹卻引發大批學生反彈，有網友爆料，黃筠甯原是就讀新竹教育大學，恰好遇到清大、竹教大併校，才成為「清大學生」，有人留言「說自己當選是清大學生會長顏值提升，是諷刺之前的會長們顏值不如自己嗎」、「聲稱修過哲學與社會學，脫離書本出去看了更遼闊的視野，性別平等與女權主義，然後內文還三番兩次強調顏值？」

清華大學學生會近日鬧出爭議。圖／聯合報系資料照片

由於該文引發批評，清大學生會近日也貼出「會長新生致詞致歉聲明」，聲明指出，「我們已盡可能地閱讀完同學們的留言，並進行深刻的反省，希望能透過這份聲明，對所有同學與朋友們致上最誠摯的歉意」。

清大學生會表示，新生致詞想傳達，大學生活不一定只有在學業或專業上的鑽研，也可以是其他路徑的多方嘗試，這也是當時在文末中提到「認識自己，成為自己，衷於自己」與提供會長大學五年間非典型求學經驗的原因。

清大學生會致歉表示，「很抱歉，我們把這個初衷用很糟糕的方式呈現，辜負了同學們對學生會的期待，並且沒有顧及到清大與交大之間的歷史、地緣與累積已久的深刻情誼。我們確實做得不夠完善，也對友校同學們表達最誠摯的歉意」。

清大學生會也指出，在文中使用「最正會長」、「顏值」等將女性物化的詞彙，而不是「美」、「自信」等較為中立的符碼，「我們以為那是自信的表達，但無疑過於輕浮，並再製了社會對女性的壓迫，我們承認錯誤也感到深深的愧疚」。

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