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新生致詞用詞物化女性！清大學生會道歉：過於輕浮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大學生會今於臉書專貼出道歉聲明，指發文的許多層面上確實思慮不周，傷害了同學們的情感與校譽，因此致上最誠摯的歉意。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書
清大學生會今於臉書專貼出道歉聲明，指發文的許多層面上確實思慮不周，傷害了同學們的情感與校譽，因此致上最誠摯的歉意。記者王駿杰／翻攝自清大學生會臉書

清華大學「第30屆學生會」給新生的話最近在網路上瘋傳，黃姓會長寫下3000字長文，內容使用包括「最正會長」、「顏值」等疑似物化女性的用語，引發網友熱議；對此，清大學生會今於臉書專貼出道歉聲明，指發文的許多層面上確實思慮不周，傷害了同學們的情感與校譽，因此致上最誠摯的歉意。

清大第30屆學生會長由人社學院大六黃姓女學生擔任，她也是清大首任女性學生會長，在給新生公開致詞內容中，與新生分享「認識你自己」，內容提到她為何大學念了6年、如何玩大學及自我探索、大學修了164個學分、大四開始半工半讀，並強調是「最正會長」，且提高清大「顏值」等。

由於新生致詞文中有許多物化女性的言論，引發網友熱議。學生會今天發表道歉聲明，指已讀完同學們的留言，並進行深刻的反省，希望能透過這份聲明，對所有同學與朋友們致上最誠摯的歉意。

學生會聲明指出，這份新生致詞的初衷除拉近學生會與新生間的距離，也想傳達大學生活不一定只有在學業或專業上的鑽研，也可是其他路徑的多方嘗試，這也是文末中提到「認識自己，成為自己，衷於自己」與提供會長大學五年間非典型求學經驗的原因。

學生會表示，很抱歉把這個初衷用很糟糕的方式呈現，辜負了同學們對學生會的期待，並且沒有顧及到清大與交大之間的歷史、地緣與累積已久的深刻情誼。他們確實做得不夠完善，也對友校同學們表達最誠摯的歉意。

另外，文中使用「最正會長」、「顏值」等將女性物化的詞彙，而不是「美」、「自信」等較為中立的符碼。他們以為那是自信的表達，但無疑過於輕浮，並再製了社會對女性的壓迫，因此，他　們承認錯誤也感到深深的愧疚。

學生會強調，會接受所有同學們的批評，承諾往後的表達將更加謹慎，並虛心接受所有同學們給予的批評建議，繼續以最謙卑的態度為同學們服務。

清大 大學生

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