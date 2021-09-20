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經濟系教授能當華語系主任？國立大學掀兩派論戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學延攬非本科專業教授擔任系主任，掀起適任與否的論戰。本報資料照片
大學延攬非本科專業教授擔任系主任，掀起適任與否的論戰。本報資料照片

誰有資格當主任？新學期將展開，台灣師範大學延攬管理研究所副教授蕭中強擔任國語教學中心主任，盼拓展海外生源；政治大學派副校長兼經濟系教授朱美麗代理華語文教學碩士學位學程主任，遭學生質疑她非華語專業，掀起高教圈兩派論戰。

每年收6000名華語生的國語教學中心是台師大「金雞母」之一，也是國內最大華語教學中心。台師大副校長印永翔解釋，此中心多年前延攬第一個管理背景主任，不但架設海外招生網站，還根據學生需求開發一對一教學模式，招生成效創新高。

印永翔進一步說，校方非不重視華語專業，該中心副主任等多名主管都是華語系教師，希望他們能與行銷專才蕭中強跨領域合作，提升台灣華語教學知名度。日本女星田中千繪、印度外交官、澳洲前總理Kevin Rudd，都選擇在台師大學華語，教好華語必能增強外交實力。

往東走，政大今年8月起派副校長朱美麗暫代華語教學碩士學位學程主任，盼借重她的行政專長管理此學程。校長郭明政說，文學院未盡攬才之責，導致該學程目前無副教授以上專任教師，無人有資格當系主任，校方只好做出這項無奈的決定。

這項人事變革已在國內華語學術圈傳開，多名教師透露，政大人才濟濟但內鬥嚴重，才導致如今局面。華語領域絕不缺學者，無論是本土博士或喝洋墨水的海歸青年，都有許多人在流浪謀教職。

部分政大生不贊同校方延攬經營管理人才的決策，直說朱美麗是經濟系教授「與華語毫無關係」，不適合擔任主任。

教育部高教司科長賴冠瑋對此表示，大學法只規定副教授以上教師才能當系主任，不限領域。日前康寧大學台南校區一名副教授同時兼任餐飲、美容、時尚等5系主任，教育部當時確實到該校查核教學品質，並要求該校各系教師的學術或實務專長，應符合他的任教課程領域。

賴冠瑋強調每個校系情況不同，教育部若接獲投訴，指某系故意派他系教授當系主任，將視情形展開調查，並做妥適處理。高教工會組織部主任林柏儀也認為，「非本科」主任不見得不適任，還是要深入了解系所主管專業，才能下定論。

華語 教育部 台師大

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