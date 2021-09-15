大學今天開學 成大外籍生入境不到5趴

大學今天開學，但是成功大學800多名的境外學生，目前只有不到5%的學生入境，主要是受到疫情影響，國內為了嚴防Delta病毒入侵，最近才陸續開放外籍學生簽證，學生預計要到10月中下旬，才能夠順利來台。

成大針對境外學生並啟動加強版的14+7 ，目前中央疫情指揮中心規定，境外學生入境後14天必須集中檢疫，之後7天自主健康管理，而成大更進一步，要求後面7天，一樣居家檢疫，不得隨意外出，同時必須要快篩陰性之後才能進入校園。

成大今天啟動校內快篩站，但是事實上今天並沒有學生入校，為了避免中秋連假可能帶來的疫情擴散，成大規定15日開學之後，連續實施兩周的線上課程，要到9月底才會有學生入校。

受到疫情影響，國內的境外學生人數大減，成大以往一年大約有1500名境外學生，今年卻只有800多人，而且雖然今天開學，但是本月9日才有第1名學生入境，到目前為止入境的學生34人，不到全體的5%。

成大表示，今年外籍學生入境時間延後，往年大約7、8月學生就會陸續入境，但是今年到9月初才開放，為了避免影響學生的課業，規定個班級只要有境外學生尚未入境，那就必須維持線上與實體同步的課程，讓境外學生可以線上學習。

成大今天啟動校內的快篩站，並善用學校醫學院的資源，由醫學院學生組成志工隊，推出中英文版本的Q&A，還有Line@的線上諮詢平台，協助解決防疫相關問題。

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