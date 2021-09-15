研發中和抗體檢測技術 長庚大學獲2021台北生技獎

長庚大學新興病毒感染研究中心針對新冠肺炎研發出「新冠病毒的中和抗體檢測技術」，這種技術利用新冠病毒感染者血清，經由BSL-3測試得知中和抗體的效價，獲得「2021台北生技獎」銀獎肯定，並摘下「技轉合作獎」銀獎的殊榮。

「新冠病毒中和抗體含量檢測技術」由長庚大學、林口長庚紀念醫院及台塑生醫組成團隊開發，該技術可偵測並精準定量新冠病毒保護性中和抗體效價。

新興病毒感染研究中心主任施信如表示，這項技術技轉台塑生醫後，已成功商品化通過食藥署緊急使用授權許可，幫助各國降低相關疫苗與抗體藥物的開發時間與成本，並可做為「免疫護照」的測試方法，提高檢測體內中和抗體的能量與速度。

校方表示，有生技奧斯卡之稱的台北生技獎，自2004年首屆舉辦至今邁入第18年頭，今年獎項分為「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」及「跨域卓越獎」等4大項，報名件數達到137件，其中共有22件角逐「技轉合作獎」，新興病毒感染研究中心能夠獲得銀獎肯定，實屬不易。

校方表示，新興病毒傳染研究中心成立至今經歷新型腸病毒、新型流感等大小疫情，中心快速解開、公開新興病毒的基因序列，並將病毒株、抗體等試劑快速分讓給世界各國，此外，中心也在新興病毒感染的基礎研究上，著重於宿主與病毒互動的研究，從中找出治療標的，進而研發出抗病毒藥物及疫苗，讓研究成果回饋於社會。

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