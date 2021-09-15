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中正大學打造「印度專家」品牌 為前進南亞找活路

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中正大學設立國家第一個在印度落地的「臺灣印度人工智慧海外科研中心」，也是台商前進印度拓展事業版圖的重要橋樑。圖／國立中正大學提供
中正大學設立國家第一個在印度落地的「臺灣印度人工智慧海外科研中心」，也是台商前進印度拓展事業版圖的重要橋樑。圖／國立中正大學提供

印度新興市場崛起，中正大學設立全台第一個在印度落地的「台灣印度人工智慧海外科研中心」，除是台商前進印度拓展事業版圖的重要橋梁，幫企業找活路，也從跨國學術研究到募集防疫物資，全方位經營，獲得科技部「印度專家」認證。

中正大學在印度建置的「台印AI海外科研中心」，除讓師生學術交流，更扮演台雙邊貿易諮詢顧問，協助解決彼此覓地建廠、產學合作、國際研發技轉、人才招募等多元需求，當中的靈魂人物，就是從小生長於印度的中正大學資工系教授熊博安。

「印度是軟體王國，很多軟體都是委託其開發，台灣硬體則站在世界頂尖，技術上能互補」，熊博安說，印度擁有豐富的天然資源和人口，可觀的經濟市場和人口紅利，都讓台商近年紛紛進駐投資，卻也面臨風俗文化等挑戰。

「不只交換學生，更交換新創。」熊博安盤點過去台印合作，台印AI中心與印度當地大學簽署雙聯博士學位，更多次媒合台灣與印度大企業、新創公司簽約。另整合人臉辨識、熱感體溫量測技術，克服隱私問題之後，主導開發智慧防疫系統，目前也實際在印度當地醫院啟用，印證台灣的防疫實力。

中正大學台印AI中心2019年獲得科技部「海外科學研究與技術創新中心」計畫，近年又有多項計畫受補助。熊博安表示，未來三年將針對印度地下水枯竭及重金屬污染等危機提出解方，也運用AI分析衛星影像，協助解決當地農田焚燒稻草、麥根造成的空氣污染問題。

中正大學近日再度擊敗其他學校，成為國家唯一認證的「印度專家」。多年前中正大學開啟了台印搭橋之旅，當中的靈魂人物，就是從小生長於印度的中正大學資工系教授熊博安。記者莊祖銘／攝影
中正大學近日再度擊敗其他學校，成為國家唯一認證的「印度專家」。多年前中正大學開啟了台印搭橋之旅，當中的靈魂人物，就是從小生長於印度的中正大學資工系教授熊博安。記者莊祖銘／攝影
在疫情之下仍有不少印度企業、大學找上門來，中正大學將延續「印度專家」的品牌形象，牽起台灣與印度，一座小島、一方大國的合作關係。圖／國立中正大學提供
在疫情之下仍有不少印度企業、大學找上門來，中正大學將延續「印度專家」的品牌形象，牽起台灣與印度，一座小島、一方大國的合作關係。圖／國立中正大學提供

印度 中正大學 AI

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