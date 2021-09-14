陽明交大新生手冊字小爆爭議 校方：尊重學生創意設計

國立陽明大學、交通大學今年正式合併為「國立陽明交通大學」，有網友發現，陽明學生會製作的新生手冊中，「交通」二字比「陽明」小超多，質疑恐有矮一截的意味，引發熱議。對此，陽明學生會急發道歉聲明，表示當初為求排版及凸顯陽明校區，才會做此設計。校方今也發聲明，肯定學生會自行道歉的態度。

陽明學生會道歉聲明指出，當初為求排版及凸顯陽明校區，才做出將「國立陽明交通大學」的「交通」字樣縮小的設計，因思慮不周，未想到後續可能造成的負面影響，造成大家誤會。

學生會表示，他們絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式戰校區行為，卻因自己的疏忽，影響兩校區的共識及互信，正在深刻檢討，也督促避免再次發生。目前已更新電子版新生包檔案，並更正臉書貼文附圖，幾天內也將重新寄發封面與此道歉說明給所有陽明校區新生。

校方指出，對於學生會製作的新生手冊引發爭議，校方肯定學生會自行道歉之態度。該手冊是由陽明校區學生會製作，分送給今年陽明校區的新生，校方尊重學生創意與設計。

陽明交大合校迄今不過半年有餘，校內師生仍以國立交通大學、國立陽明大學為榮是很自然的事情，因為都將是陽明交大的一部份。校方已定調一年內為合校磨合期，對於師生仍保有原來習慣、稱呼、流程的做法，校方皆以開放態度予以支持，從未加以禁止。相信這是合校必經過程，惟有溯源才能開創。對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。

有網友在臉書「靠北生科」PO出新生手冊，只見「交通」二字與陽明相較實在小很多。不少網友紛紛回應「狹縫中求生存的交大」、「陽明交通 各自表述。」

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