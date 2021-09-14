陽明交大新生手冊遭批挺陽明貶交大 校方回應了

陽明交大陽明校區學生會製作新生手冊，為強調適用台北市陽明校區，文宣上「交通」字樣小於「陽明」，學生會昨已道歉。校方今發聲明稿表示，肯定學生會自行道歉的態度，也尊重學生創意與設計。

校方分享，陽明交通大學合校至今不過半年有餘，校內師生仍以「國立交通大學」、「國立陽明大學」為榮，是很自然的事情，這都是陽明交大的一部份。校方已定調一年內為合校磨合期，對於師生仍保有原來習慣、稱呼、流程的做法，校方皆以開放態度予以支持，從未加以禁止。

校方表示，相信這是合校必經過程，唯有溯源才能開創。對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，我們更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。

陽明學生會昨在臉書粉絲專頁分享，針對近日寄發的陽明校區新生手冊，封面標題將「交通」字樣縮小一事，他們對所有受影響的新生、交大校區師生深感抱歉。

學生會表示，設計手冊當初為求排版及凸顯陽明校區，做出了將「國立陽明交通大學」之「交通」字樣縮小的設計，因思慮不周，沒有思考到後續可能造成的負面影響，而造成大家的誤會。

學生會說，他們絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式之「戰校區」行為，卻因為自己的疏忽影響了兩校區的共識及互信，我們正在深刻檢討，也督促自己避免再次發生。

學生會說，他們已更新電子版新生包檔案，並更正Facebook貼文的附圖，在幾天內也將重新寄發封面及此道歉說明予所有陽明校區新生。未來，他們也會在會內建立文宣品設計標準流程，確保此事不會再發生。

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