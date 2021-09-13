中華醫大健喬集團簽備忘錄培育製藥人才 帶薪實習獎助

中華醫事科大今天宣布與製藥企業健喬集團簽訂合作備忘錄，健喬除提供中華醫大製藥工程系學生帶薪實習，每年提撥10萬元獎助學金幫助經濟弱勢與學業優秀學生，產學攜手培育專業人才。

產學合作備忘錄簽約儀式在台北健喬集團總部舉行，中華醫大醫事學院院長楊堉麟與健喬集團副總經理張家欣代表雙方簽署。製藥工程系系主任張文騰與王澤川教授、健喬集團吳維修協理、廖顯仁處長及相關幹部出席見證。

楊堉麟代表學校感謝健喬集團提供優渥實習津貼和獎助學金給製藥系學生，讓學生利用實習提早接觸職場、提升製藥技能，實習期間給付薪資以及每年提撥10萬元幫助經濟弱勢與學業優秀的學生，讓他們可以安心向學，企業助學、獎掖人才精神令人敬佩，期盼未來雙方能在醫藥研發與健康促進上有更多合作的機會。

張家欣讚揚中華醫大製藥系是全國第一個培育專業製藥人才科系，5年前該公司開始提供學生實習，華醫學子表現相當出色，實習結束直接留用率達七成，今年透過簽署合作備忘錄，加碼每年提撥10萬元獎助學金，希望讓學子安心向學。

張文騰表示，為培育符合製藥產業專業人才，系上課程規劃依照國際PIC/S GMP認證的六大領域設計，讓學生學習藥品研發、生產、品管到藥廠設計與管理等全方位的製藥領域專業知識。而健喬集團專注利基市場與特殊製藥領域的發展，海內外計有八家子公司，包含二家上市上櫃公司，擁有超過10間原料藥、西藥與保健食品工廠，是少數具有從原料藥生產、製劑製造到國內外行銷能力的製藥集團，相信雙方簽署合作備忘錄對國內製藥產業人才的培育將是一大利基。

張文騰強調，為增強學生職場專業技能、縮短學用落差，目前該系五專部專五學生和四技部大四學生安排全學年到各地藥廠實習，各家藥廠均提供帶薪實習，讓學生在熟悉職場技能也能賺取薪資，獲得生活照顧。

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