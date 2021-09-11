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大學生哀號遠距教學怎「加簽」 教授信箱湧信也超崩潰

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中小學開學不到10天，就爆出校園群聚感染，大專院校還沒開學也如臨大敵，教育部建議開學前兩周都採線上教學。本報資料照片
中小學開學不到10天，就爆出校園群聚感染，大專院校還沒開學也如臨大敵，教育部建議開學前兩周都採線上教學。本報資料照片

國內疫情延燒，中小學開學不到10天，就爆出校園群聚感染，大專院校還沒開學就如臨大敵，教育部建議開學前兩周都採線上教學。不過，大學多在開學前三周辦理學生家退選課，過往學生都會親自到課堂中求「加簽」，如今學校前兩周多安排線上課，苦惱遠距要怎加簽，有大學教授在臉書發文，還沒開學就收到一堆加簽信，學校也沒告知加簽方法，只好反問「煩請告知加簽的方法」，令師生都苦惱。

一名台灣大學社科院大四學生就表示，每學期幾乎一半以上的課程都要加簽，學校至今卻未說明遠距教學下的加簽方式。他說，若真要遠距，也要有線上的處理方法，但又怕每堂課的作法不同；另名私立大學大三學生表示，過去可以第一堂課入班旁聽，再決定要不要加簽，現在只能線上看，也不確定老師能否讓想選修的學生加選。

台大開學前三周全面採取遠距教學，台大註冊組主任李宏森表示，今天就會發布相關通知，目前規畫會請教師在授課課綱上公告上課網址，跟索取授權碼的方法，若學生初選沒選到課，過去學生得親自到課堂請老師加簽，現在見不到人，授權碼會改成電子檔方式，讓老師在課程查詢系統中下載，學生可透過信件向老師索取授權碼，再自行上系統輸入後加選。

若學生還是沒選到課，李宏森說，第三周會進行特殊加簽，學生可透過信箱取得教師同意後，將加簽申請單及教師同意證明轉成PDF檔案後送交教務處，待審核後即完成加選。

台師大9月22日至10月12日採取全面遠距教學，台師大教務長劉美慧表示，若學生有加簽需求，會在選課課程訊息欄中公告上課網址，學生第一堂課可先上網聽課，若前兩階段沒選到課，學生可向教師索取授權碼，成功取得授權碼後就可在網路上登錄。

成功大學9月15日至10月1日將採全面課程線上教學。成大教務長王育民表示，若學生有加退選課需求，學生可用信箱聯繫老師，老師若同意加選，學生可透過信箱，轉寄教師的同意信給開課單位或是系所辦理加簽。

王育民也舉例，比如一名外系生想選修其他系所的課程，可先寫信箱給該門課的教師，老師同意加選後，學生就把同意信寄給該門教師的學系，由學系協助辦理加選課，學生即可在選課單中看到完成加選，學生可以不用到校。

清華大學9月13日至9月21日全面線上教學，清大副校長戴念華表示，學生可進到學校資訊系統，點選加簽單，這個表單系統會自動傳訊給老師，老師評估選課人數、學生加簽理由後，會回覆同意或不同意，系統也會審核學生選課有無擋修或重修，若都沒有問題，即完成加簽。

文化大學則是9月22日至10月3日採取遠距教學，文大教務長方元沂表示，學校前兩階段加退選課，都是透過網路進行，當有學生棄選後，另一名學生可即時線上加選，若學生有特殊狀況，第三階段選課需手動個別申請，學生可到系上個案處理。但10月3日後的授課方式，近日才會另行公告，預計會採實體與遠距分流的多元教學模式。

遠距教學 台大 台師大

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