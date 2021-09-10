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全台高精地圖建置120公里 加速自駕技術應用

中央社 / 台南10日電

智慧自駕公路創新移動服務已成國際趨勢，成功大學高精地圖中心今天表示，全台高精地圖已建置約120公里，今年更推動建置自駕車用高精地圖3處驗證場域，加速自駕技術應用落地。

成功大學高精地圖中心今天指出，路面坑洞、交通標誌、標線的完整性，影響行車安全與舒適，如何有效且快速掌握，即時修護降低行車風險，一直是公路管理機關持續精進維護作業的目標。

成大高精地圖中心表示，內政部、經濟部、科技部近年來辦理行政院列管「智慧無人載具關鍵系統領航綱要計畫」、「無人載具實證上路計畫」，今年起更和交通部合作，導入「智慧電動巴士DMIT方案－智慧公路創新移動服務營造」計畫，執行「智慧自駕公路計畫運用高精地圖與AI辨識技術發展工作案」，強化公路整體維護與管理能量，加速無人載具數位場域建構。

成大高精地圖中心說，高精地圖是輔助自駕車運行、提升自駕車安全性的關鍵要素，內政部民國108年起建立自駕車用高精地圖格式標準及製圖作業流程指引，109年促成高精地圖測製團隊，持續提供各自駕測試場域符合標準及精度需求的高精地圖。

目前，全台高精地圖已建置約120公里，今年更推動建置自駕車用高精地圖3處驗證場域（新北淡海輕軌周邊道路、嘉義高鐵周邊道路、省道台61線彰化鹿港至臺中大安路段），以加快自駕技術應用落地，建構未來自駕車行駛公路所需的智慧公路環境。

成大高精地圖中心表示，智慧自駕公路創新移動服務已成國際趨勢，台灣也積極啟動高精地圖測製技術的無人載具實證運用，並搭配人工智慧（AI）自動化更新工具，優化智慧公路環境的便利性與完整性，創造更優質的行車環境。

成大 內政部 成功大學

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